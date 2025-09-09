Oglas

na vrijeme spašen

Muškarac bio četiri dana bez vode i hrane zarobljen u dizalu

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 08:48
lift, dizalo
Unsplash

Bez hrane i mobitela, stariji je muškarac u Osnabrücku danima bio zarobljen u dizalu. Čak ni tipka za hitni poziv nije radila zbog pregorjele sklopke osigurača.

Oglas

Četiri dana je muškarac u srednjim 70-im godinama bio zatvoren u neispravnom dizalu svoje obiteljske kuće. Bio je zatočen bez vode, hrane i telefona, izjavio je policijski glasnogovornik. Njegov sin je naposljetku, zajedno sa spasilačkim službama i policijom, oslobodio iscrpljenog oca. Spasioci su nasilno otvorili dizalo, prenosi Fenix.

Osigurač zaustavio lift u Osnabrücku

"U međuvremenu se muškarac osjeća dobro“, rekao je policijski glasnogovornik u ponedjeljak. Više je medija ranije izvještavalo o slučaju s kraja lipnja. Kao razlog kvara dizala policija je navela pregorjeli osigurač – zbog toga nije funkcionirao ni gumb za hitni poziv.

"Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije“, dodao je glasnogovornik. Daljnjih istraga u ovom slučaju neće biti. Četiri dana provedena u dizalu smatraju se nesretnim slučajem sa sretnim završetkom.

Prema medicinskim podacima, čovjek može preživjeti otprilike tri dana bez vode.

Teme
Njemačka lift

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ