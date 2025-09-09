Bez hrane i mobitela, stariji je muškarac u Osnabrücku danima bio zarobljen u dizalu. Čak ni tipka za hitni poziv nije radila zbog pregorjele sklopke osigurača.
Četiri dana je muškarac u srednjim 70-im godinama bio zatvoren u neispravnom dizalu svoje obiteljske kuće. Bio je zatočen bez vode, hrane i telefona, izjavio je policijski glasnogovornik. Njegov sin je naposljetku, zajedno sa spasilačkim službama i policijom, oslobodio iscrpljenog oca. Spasioci su nasilno otvorili dizalo, prenosi Fenix.
Osigurač zaustavio lift u Osnabrücku
"U međuvremenu se muškarac osjeća dobro“, rekao je policijski glasnogovornik u ponedjeljak. Više je medija ranije izvještavalo o slučaju s kraja lipnja. Kao razlog kvara dizala policija je navela pregorjeli osigurač – zbog toga nije funkcionirao ni gumb za hitni poziv.
"Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije“, dodao je glasnogovornik. Daljnjih istraga u ovom slučaju neće biti. Četiri dana provedena u dizalu smatraju se nesretnim slučajem sa sretnim završetkom.
Prema medicinskim podacima, čovjek može preživjeti otprilike tri dana bez vode.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
