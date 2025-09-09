Četiri dana je muškarac u srednjim 70-im godinama bio zatvoren u neispravnom dizalu svoje obiteljske kuće. Bio je zatočen bez vode, hrane i telefona, izjavio je policijski glasnogovornik. Njegov sin je naposljetku, zajedno sa spasilačkim službama i policijom, oslobodio iscrpljenog oca. Spasioci su nasilno otvorili dizalo, prenosi Fenix.