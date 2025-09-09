Oglas

VIRALNA FOTOGRAFIJA

FOTO / Što je to Trump stavio u usta? Internet pun teorija zavjere. Bijela kuća otkrila o čemu je riječ

N1 Info
09. ruj. 2025. 08:17
Mike Frey-Imagn Images / REUTERS

Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju.

Pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa na kultnom teniskom turniru US Openu nije prošlo nezapaženo. Štoviše, internet ne prestaje brujiti o viralnoj fotografiji predsjednika s misterioznom plavom tabletom među zubima na nedjeljnom meču u New Yorku.  

Dok je sjedio na tribinama, Trumpa je Andres Kudacki fotografirao kako grize plavu pilulu. Predsjednik je nasmiješen, a iza njega sjedi glasnogovornica kuće Karoline Leavitt. 

"Američki predsjednik Donald Trump uzima tabletu dok gleda finale US Opena za muškarce između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza u nedjelju, 7. rujna 2025. u New Yorku', napisao je Kudacki.

Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju.  No upitana o neobičnoj plavoj piluli, Bijela kuća je za Daily Mail potvrdila da se radi o bombonu za osvježavanje daha, a prenosi Danas.hr.

Trumpov dolazak na visokoprofiliran sportski događaj odgodio je meč između Janika Sinnera i Carlosa Alcaraza zbog sigurnosnih razloga.

Neki su Trumpovi kritičari u šali nagađali da bi se moglo raditi o Viagri ili plavoj žvakaćoj tableti. Drugi su iznijeli mogućnost da predsjednik uzima plavu četvrtastu tabletu Hygroton, koja se koristi u liječenju visokog krvnog tlaka i edema. 

S druge strane, Trumpovi pristaše su brzo istaknuli da bi mala plava tableta mogla biti samo osvježivač daha. "Vrlo je moguće - pa čak i vjerojatno - da je predmet na fotografiji bombon s okusom mente, a ne lijek na recept“, napisala je konzervativna korisnica Lorrie Ann na X-u.

Donald Trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

