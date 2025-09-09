Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju.
Pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa na kultnom teniskom turniru US Openu nije prošlo nezapaženo. Štoviše, internet ne prestaje brujiti o viralnoj fotografiji predsjednika s misterioznom plavom tabletom među zubima na nedjeljnom meču u New Yorku.
Dok je sjedio na tribinama, Trumpa je Andres Kudacki fotografirao kako grize plavu pilulu. Predsjednik je nasmiješen, a iza njega sjedi glasnogovornica kuće Karoline Leavitt.
"Američki predsjednik Donald Trump uzima tabletu dok gleda finale US Opena za muškarce između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza u nedjelju, 7. rujna 2025. u New Yorku', napisao je Kudacki.
Korisnici društvenih mreža počeli su raspravljati o prizoru koja je postala plodno tlo za teorije zavjere o Trumpovu zdravlju. No upitana o neobičnoj plavoj piluli, Bijela kuća je za Daily Mail potvrdila da se radi o bombonu za osvježavanje daha, a prenosi Danas.hr.
U.S. President Donald Trump takes a tablet as he watches the U.S. Open men’s final between Jannik Sinner and Carlos Alcaraz on Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. Photo: Andres Kudacki. #trump #usopen pic.twitter.com/QH6OZCSpqM— Andres Kudacki (@AndresKudacki) September 7, 2025
Trumpov dolazak na visokoprofiliran sportski događaj odgodio je meč između Janika Sinnera i Carlosa Alcaraza zbog sigurnosnih razloga.
Neki su Trumpovi kritičari u šali nagađali da bi se moglo raditi o Viagri ili plavoj žvakaćoj tableti. Drugi su iznijeli mogućnost da predsjednik uzima plavu četvrtastu tabletu Hygroton, koja se koristi u liječenju visokog krvnog tlaka i edema.
S druge strane, Trumpovi pristaše su brzo istaknuli da bi mala plava tableta mogla biti samo osvježivač daha. "Vrlo je moguće - pa čak i vjerojatno - da je predmet na fotografiji bombon s okusom mente, a ne lijek na recept“, napisala je konzervativna korisnica Lorrie Ann na X-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
