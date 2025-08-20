Što se događa sa carinskim sporazumom EU-a i SAD-a?

"Nepodnošljivo je to", kaže Bernd Lange, predsjednik Odbora za trgovinu Europskog parlamenta. Američka strana je, na primjer, obećala da će se carina od 15 posto primjenjivati i na automobile, kaže on. Ali sve dok nema zajedničke deklaracije i dalje se primjenjuje stopa od 27,5 posto. Od petka su čak i kolica za golf, fitness oprema i pribor za ribolov podvrgnuti porezu od 50 posto jer su takozvani derivati aluminija, čelika i bakra, kaže američko Ministarstvo trgovine.