Suosnivač Ben & Jerry’sa napustio tvrtku zbog spora oko Izraela

Ben & Jerry's - tvrtku koju su Cohen i Greenfield osnovali u obnovljenoj benzinskoj postaji 1978. - Unilever je kupio 2000. godine za 326 milijuna dolara. Ugovor je uključivao jedinstvenu klauzulu koja brendu omogućuje zadržavanje vlastitog neovisnog upravnog odbora s ovlastima nad svojom društvenom misijom, ali ne i nad poslovanjem.