fascinacija koja traje dugo
Terapeuti objašnjavaju zašto Trumpa toliko privlači zlatna boja
Terapeuti su za HuffPost rekli da je sklonost Donalda Trumpa prema zlatu izrazito simbolična, posebno za jednog predsjednika. Evo zašto.
Predsjednik Donald Trump izazvao je reakcije diljem svijeta pozlaćivanjem Ovalnog ureda. Prostorija je sada puna slika u zlatnim okvirima, zlatnih amblema na zidovima, zlatnih zavjesa, podmetača, vaza i trofeja. A izvan Ovalnog ureda, plesna dvorana u Bijeloj kući, koju je naručio Trump, također bi trebala biti preplavljena zlatom, sudeći prema vizualizacijama prostora.
„Trumpova fascinacija zlatnom bojom dokumentirana je desetljećima. Davno prije nego što je postao predsjednik“, rekla je Manahil Riaz, psihoterapeutkinja iz Houstona i vlasnica savjetovališta Riaz Counseling za HuffPost.
To je vidljivo kroz zlatne natpise na Trump Toweru i zlatom ukrašen dnevni boravak na poznatoj obiteljskoj fotografiji Trumpa, njegove supruge Melanije Trump i sina Barrona Trumpa, koji jaše lažnog lava.
„To je postalo dio njegova vizualnog potpisa“, rekla je Riaz.
Naravno, nema ništa loše u tome da netko voli određenu boju i odluči njome urediti svoj dom ili prostor, no terapeuti i stručnjaci za teoriju boja rekli su za HuffPost da bi predsjednikova sklonost zlatu mogla imati snažno simboličko značenje. Evo zašto.
Zlatna boja povezuje se s uspjehom, postignućem i statusom.
„U psihologiji boja zlato se povezuje s postignućem, autoritetom i statusom, odnosno s osobom koja snažno naglašava uspjeh i priznanje“, objasnila je Riaz. „Zlato tako postaje vizualna kratica za te kvalitete. Dakle, to je ono s čime [Trump] želi biti povezan — postignuće, autoritet i status.“
Još u starom Egiptu zlato se povezivalo s bogovima i zagrobnim životom, navela je Riaz. „Faraoni su pokapani s predmetima od zlata jer je sam metal simbolizirao vječni život i svetu vlast.“ U drugim kulturama, poput onih na Bliskom istoku, zlato se daruje tijekom važnih životnih prekretnica kao simbol prosperiteta i obiteljskog bogatstva.
Diljem svijeta, kada vidimo zlato, povezujemo ga s uspjehom ili pobjedom, dodala je Denise Dudley, klinička psihologinja i stručnjakinja za ponašanje. „Poput zlatne olimpijske medalje“, rekla je.
Riaz je napomenula da predmeti i dekor ne moraju biti stvarno od zlata da bi predstavljali te vrijednosti. Sama boja nosi to značenje, bilo da je riječ o zlatnim zavjesama ili pravoj zlatnoj ogrlici.
„Mislim da je to dizajnerski izbor koji zapravo predstavlja njegovo ‘udaranje u prsa’ kako bi pokazao ljudima da ima kontrolu i moć te da ga se trebaju bojati i obraćati mu se za savjet i zaštitu“, rekla je Riaz.
Zlatni dekor odražava nejednakost, a stručnjaci kažu da Trump to vjerojatno želi.
„Netko tko se razmeće tolikim zlatom vjerojatno pokušava stvoriti razliku između onih koji imaju i onih koji nemaju“, rekla je Dudley.
U međuvremenu, prosječna osoba možda ne bi uređivala svoj dom zlatom iz više razloga, među ostalim zato što ne želi ostaviti dojam da je „iznad“ ili „bolja od“ drugih, dodala je.
„Nikada ne bih željela da se netko osjeća nedostatno ili kao da se hvalim… ali kod njega je suprotno. Trump želi da primijetimo da je on među onima koji imaju, i drago mu je ako može istaknuti razliku između sebe i drugih“, rekla je Dudley.
Trump želi da ljudi pogledaju zlatni dekor u Ovalnom uredu ili zlatne umivaonike u Mar-a-Lagu (da, stvarno) i shvate da je on „moćan čovjek“ s „puno zlata oko sebe“, rekla je Dudley. „I mislim da dio toga leži i u tome što voli stvarati razliku između ‘ja ovo imam, a vi nemate’“, dodala je.
Riaz je istaknula da kao predsjednik uvijek ima posla te ne razumije zašto su veliko preuređenje i izgradnja plesne dvorane uopće na Trumpovu dnevnom redu.
„Kako je to relevantno za ono što se događa u Americi? Zbog toga mislim da on to ne razumije. Mislim da ne može suosjećati, da ne razumije kako je biti u oskudici i bez moći i kontrole“, rekla je Riaz.
„A ono na što odluči usmjeriti pažnju odraz je onoga tko jest, a to je nešto s čime se teško poistovjetiti“, dodala je.
Trumpova upotreba zlata predstavlja „signaliziranje identiteta“ i „signaliziranje statusa“, kažu stručnjaci.
Prema Dudley, Trumpovo korištenje zlata u Ovalnom uredu (i šire) primjer je „signaliziranja identiteta“, odnosno kada „ljudi koriste vizualne znakove — bilo kako izgleda moj dom ili što nosim — kako bi pokazali kako vide sami sebe“.
„Ima zlatna slova i zlatni dekor posvuda, sve boji u zlato, sve je zlato, zlato, zlato“, rekla je Dudley. „I vjerujem da Trump time ističe svoju osobnu priču o brendu… o uspjehu, autoritetu, dominaciji i pobjedi nad svima ostalima.“
„Slično tome, postoji i nešto što u psihologiji nazivamo ‘signaliziranjem statusa’. To je gotovo isto, ali u ovom slučaju ne govorim toliko o tome tko sam ja, nego svijetu signaliziram tko sam“, objasnila je Dudley.
Povijesno gledano, ljudi su koristili „luksuzne“ materijale poput zlata i mramora kako bi pokazali svoj status, rekla je Dudley.
„Zato Versailles izgleda tako kako izgleda. Luj XIV. time je poručivao: ‘Ja sam Kralj Sunce, najmoćniji čovjek na svijetu’“, rekla je.
Zlato je vizualna kratica za sve osobine koje predstavlja (moć, bogatstvo, uspjeh), a Trump je toga svjestan, dodala je Dudley.
I to je način da privuče pažnju.
I prethodni predsjednici uređivali su Ovalni ured kako bi odražavao njihov ukus i stil vođenja.
Predsjednik Barack Obama postavio je krem tepih s citatima povijesnih vođa na rubovima. Predsjednik Joe Biden objesio je portret Benjamina Franklina i izložio biste istaknutih boraca za građanska prava.
No, zlatom preplavljen Ovalni ured znatno se razlikuje od tih promjena.
„To vjerojatno odražava njegovu prenaglašenu osobnost i uvjerenje da je iznad zakona, da može raditi što god želi i da treba svoju moć pokazati što vizualnije“, rekla je Dudley.
Ako ništa drugo, Trump je zabavljač, nastavila je Dudley. „Mislim da je dio ove priče sa zlatom i to… kao da kaže: ‘Mislite da koristim previše zlata? Pričekajte da vidite što ću sljedeće napraviti’“, dodala je.
Trumpov fokus na preuređenje je pogrešan — postoje važniji problemi.
„Mislim da se, na kraju dana, fokus ne bi trebao stavljati na dekor u uredu ili estetiku zlata kada je riječ o Trumpu“, rekla je Riaz. „Ono što je zaista važno jest upravljanje državom i rješavanje stvarnih problema s kojima se ljudi suočavaju.“
Predsjednik ima odgovornost gledati dalje od izgleda i usredotočiti se na dobrobit ljudi, ekonomsku stabilnost i utjecaj svojih odluka na zemlju i svijet, dodala je Riaz.
„Prioritet bi uvijek trebao biti rješavanje problema, poboljšanje uvjeta za građane, a ne naglašavanje vizualne raskoši ili osobnog stila“, zaključila je. „Dakle, prestanite preuređivati ured i usredotočite se na svoj stvarni posao.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare