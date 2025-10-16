Teško upozorenje UN-a: Glad prijeti 13,7 milijuna ljudi u svijetu

U WFP-ovu izvješću pod nazivom "A Lifeline at Risk", navodi se da bi zbog smanjenja pomoći u hrani 13,7 milijuna ljudi moglo pasti s "kriznih" razina gladovanja na "izvanredne" razine, što je korak do raširene i dugotrajne gladi koja dovodi do masovnog umiranja, po međunarodnoj ljestvici od pet razina.