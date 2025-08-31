Tisuće Australaca na ulicama, vlada ih osudila: "Zemlja puca po šavovima"

U Sydneyu, sudionik Marša za Australiju Glenn Allchin rekao je da želi „usporavanje“ imigracije. „Radi se o tome da naša zemlja puca po šavovima i da naša vlada dovodi sve više i više ljudi“, rekao je Allchin za Reuters. „Naša djeca se bore da dobiju domove, naše bolnice, moramo čekati sedam sati, naše ceste, nedostatak cesta.“