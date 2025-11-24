ANALIZA
Tko su ključne osobe koje stoje iza novog američkog plana za okončanje rata?
Dopisnik SkyNewsa iz SAD-a je analizirao i nabrojio nekoliko ključnih osoba koje najvjerojatnije stoje iza novog američkog plana za okončanje rata u Ukrajini.
JD Vance, potpredsjednik – onaj koji je "duboko uključen“
Američka odluka da naglo ubrza potragu za mirom, izradom tajnog (potom i procurjelog) plana od 28 točaka, izgleda nosi Vanceove otiske.
Teritorijalni elementi mirovnog plana gotovo su identični prijedlogu koji je Vance iznio u ljeto 2024., prije nego što je Donald Trump pobijedio na izborima.
SkyNews piše da Vance gotovo sigurno planira kandidaturu za predsjednika 2028. godine. Zna da se baza pokreta MAGA (koja će mu trebati 2028.) manje brine o Ukrajini, a puno više o domaćim izazovima pa želi da se pitanje Ukrajine što brže završi i riješi.
Marco Rubio, državni tajnik – Vanceov rival
Rivalstvo između Rubija i Vancea je očito. Njihov odnos je oduvijek bio osuđen na sukob.
Rubio je znatno bliži stavu "braniti Ukrajinu“ i ulozi Amerike u tome, nego što je to Vance ikada bio.
Rubio je također taj koji je proveo vikend u Ženevi zaglađujući detalje s Ukrajincima i Europljanima.
Rubio je također u središtu rasprava o tome tko je zapravo autor plana.
Dan Driscoll, ministar vojske – Vanceov prijatelj
Dan Driscoll je osoba na koju treba obratiti pozornost. Kao ministar vojske, on je jedan od najviših civila unutar Pentagona.
On vodi Ministarstvo američke vojske, jedno od tri vojna ministarstva unutar Ministarstva rata.
U hijerarhiji se nalazi odmah ispod Petea Hegsetha, ali u Washingtonu se šuška da među njima vlada napetost.
Hegseth ipak ne može otpustiti ili marginalizirati Driscolla jer je Driscoll blizak prijatelj potpredsjednika.
Upravo je Driscoll bio taj koji je prije tri dana poslan u Kijev kako bi Zelenskome predstavio plan od 28 točaka.
Steve Witkoff, Trumpov izaslanik – arhitekt mirovnog plana za Gazu
Witkoff je bio arhitekt mirovnog plana za Gazu.
I dok je zbog toga stekao značajan ugled među zemljama Bliskog istoka, postoji određena nelagoda u vezi s njegovim sposobnostima kada je riječ o Ukrajini.
Kritičari sugeriraju da je pokazao naivnost i da su ga Putin i ljudi oko njega lako zavarali.
Witkoff izravno surađuje s predsjednikom i često obavlja posao koji bi uobičajeno obavljao državni tajnik.
Zato je posebno značajno da je ovoga puta, u Ženevi, Rubio bio uz Witkoffa.
Nije jasno koliko su njihovi stavovi o Ukrajini međusobno usklađeni.
Keith Kellogg, izaslanik za Ukrajinu – onaj kojega se potiskuje u stranu
Umirovljeni američki general izaslanik je za Ukrajinu otkako je Trump ponovno izabran.
Cijenjen od strane Zelenskog i europskih država, ove je godine zapravo bio Trumpov čovjek u Ukrajini.
Međutim, ovog je tjedna objavljeno da će u siječnju odstupiti.
Sve je više gurnut u stranu tijekom pregovora, a iako ima izravan pristup predsjedniku, teško je uspostavio suradnju s Rubiom.
Kad ode, Ukrajina i Europa izgubit će saveznika u Bijeloj kući.
