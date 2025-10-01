Oglas

Tragedija u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih

N1 Info
01. lis. 2025. 12:03
Sabaudia, zrakoplov talijanskog ratnog zrakoplovstva srušio se u Nacionalnom parku Circeo: poginule dvije osobe u njemu.

Mjesto udara bilo je kod Ceraselle, u blizini ceste Migliara 49. Zrakoplov je nestao s radara. Jedan od poginulih pilota bio je pukovnik Simone Mettini, 48 godina, a drugi je bio polaznik obuke, piše Corriere della Sera.

Zrakoplov talijanskog ratnog zrakoplovstva srušio se unutar Nacionalnog parka Circeo, na području općine Sabaudia u pokrajini Latina. Nestanak s radara potvrđen je, a olupina je pronađena uz pomoć helikoptera vatrogasaca i helikoptera zrakoplovstva. Obje osobe na letu poginule su u nesreći.

“Bio je u trenažnoj misiji”

Riječ je o zrakoplovu T-260B 70. krila iz Latine, kako navodi Ratno zrakoplovstvo u priopćenju. Naglašava se da je avion bio „u letu u sklopu trenažne misije, srušio se na tlo iz zasad nepoznatih razloga, u području blizu Nacionalnog parka Circeo. Na mjesto nesreće odmah su upućene spasilačke ekipe“.

Sućut Antonija Tajanija

Mjesto udara vjerojatno je bilo kod Ceraselle, blizu ceste Migliara 49. Istraga o uzrocima nesreće već je u tijeku.

Na društvenoj mreži X oglasio se potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani:

Duboko sam potresen zbog smrti dvojice pripadnika Ratnog zrakoplovstva koji su jutros izgubili život u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći u Sabaudiji. Izrazio sam sućut generalu Conservi i cijeloj Zračnoj vojsci. Moje misli su uz obitelji žrtava.“

Italija pad zrakoplova

