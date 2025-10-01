Tragedija u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih

Riječ je o zrakoplovu T-260B 70. krila iz Latine, kako navodi Ratno zrakoplovstvo u priopćenju. Naglašava se da je avion bio „u letu u sklopu trenažne misije, srušio se na tlo iz zasad nepoznatih razloga, u području blizu Nacionalnog parka Circeo. Na mjesto nesreće odmah su upućene spasilačke ekipe“.