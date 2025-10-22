NOVA DIREKTIVA
Transparentnost plaća u Europi: Koje zemlje prednjače, a koje zaostaju?
Države članice Europske unije dužne su provesti Direktivu o transparentnosti plaća do 7. lipnja 2026. godine. Međutim, mnoge to još nisu učinile. Euronews Business je analizirao dosadašnji napredak.
Prema podacima Eurostata, žene u EU-u u prosjeku zarađuju 12 posto manje po satu od muškaraca. Kako bi se riješio ovaj dugotrajni problem razlike u plaćama među spolovima, EU uvodi nova pravila o transparentnosti plaća, osmišljena da ojačaju načelo "jednaka plaća za jednak rad“.
Direktiva bi napokon mogla ukloniti kulturu šutnje oko plaća, stvarajući ravnopravnije uvjete za mlađe zaposlenike, one koji se vraćaju s roditeljskog dopusta, te sve koji su povijesno bili manje plaćeni za isti posao, piše Euronews Business.
Prema Direktivi o transparentnosti plaća, države članice EU-a dužne su provesti zakonodavstvo do 7. lipnja 2026. No, napredak u cijeloj Uniji je spor, što izaziva zabrinutost da bi nekoliko zemalja moglo propustiti rok sljedeće godine.
Nedavno je, prema izvješću PwC-a, Nizozemska odgodila provedbu zakonodavstva. Novi očekivani datum provedbe je 1. siječnja 2027.
"Krajem 2025. većina zemalja EU-a još nije spremna za provedbu Direktive i, općenito, napreduju sporo“, izjavila je Monika Krzyszkowska Dabrowska, voditeljica prakse radnog prava u varšavskom uredu Addleshaw Goddard, za Euronews Business.
Dakle, koje zemlje EU-a prednjače u provedbi Direktive o transparentnosti plaća, a koje zaostaju?
Prema Addleshaw Goddardovu alatu za praćenje provedbe iz rujna 2025., 10 od 27 zemalja još nije poduzelo nikakve korake prema provedbi direktive. To su Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Luksemburg, Portugal i Slovenija.
U osam zemalja očekuje se nacrt zakonodavstva. To su Cipar, Češku, Estoniju, Finsku, Francusku, Rumunjsku, Slovačku i Španjolsku. Prijedlog je već pripremljen te su u tijeku pregovori s dionicima.
U četiri zemlje nacrt zakonodavstva već je objavljen: Irska, Litva, Nizozemska i Švedska.
Djelomična provedba je u tijeku u tri zemlje – Belgiji, Malti i Poljskoj.
Njemačka se također priprema ažurirati svoj zakon u skladu s direktivom.
Razlozi za izostanak djelovanja ili kašnjenja
"Iako se ne čini da postoje određene skupine koje se otvoreno protive samoj Direktivi, njezino uvođenje ima značajan utjecaj na nacionalne zakone i često se doživljava kao revolucionarno i problematično za poslodavce“, rekla je Krzyszkowska-Dabrowska.
Direktiva također nameće dodatne obveze poslodavcima, daje nova prava zaposlenicima — uključujući šire mogućnosti za pokretanje tužbi — te povećava ovlasti sudova i tijela nadzora.
Također je istaknula da, iako su odredbe Direktive jasne i vrlo tehničke, njihovo praktično tumačenje i primjena predstavljaju izazov.
"Zajedno, ove promjene će preoblikovati pravni okvir i uvesti dodatne obveze, što zahtijeva sistemski pristup s više međusobno povezanih rješenja“, dodala je.
Transparentnost plaća u oglasima za posao je niska
Prema podacima portala Indeed, transparentnost plaća u oglasima za posao stalno raste u mnogim zemljama, iako se taj zamah usporio posljednjih mjeseci.
Ujedinjeno Kraljevstvo ima najvišu stopu — 65% u svibnju 2025. godine, a slijede Francuska (48%) i Nizozemska (46%). Italija, Španjolska i Njemačka nalaze se na donjem dijelu ljestvice, s udjelom od 25%.
