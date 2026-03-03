Zaljevske države mole Trumpa da okonča sukob što prije. Evo zašto

Uzeti pobjedu ili udvostručiti ulog. To je dilema Donalda Trumpa dok rat s Iranom eskalira.
Dok Trump govori da bi borbe mogle potrajati još nekoliko tjedana, postavlja se pitanje misli li ozbiljno i može li SAD izdržati toliko dugo.
Dobro upućeni izvori tvrde da zaljevske države već mole američkog predsjednika da što prije okonča sukob, ne samo zato što se njihove zalihe projektila protuzračne obrane zabrinjavajuće brzo smanjuju, piše skynews.
Ovaj rat je asimetričan. Primjerice, suvremeni projektil Patriot, vrijedan više milijuna dolara, oborit će dron vrijedan tek nekoliko tisuća, ali takva praksa dugoročno nije održiva.
Iranska strategija uzvraćanja udarcima na više strana iznenadila je mnoge.
Zaljevske države i Saudijska Arabija mogle bi razmotriti pridruživanje u borbi protiv Irana vlastitim snagama.
No zasad ta strategija već djeluje, vršeći pritisak na SAD od strane ključnih regionalnih saveznika da okonča ovaj rat, ali i prisiljavajući napadače da troše zalihe astronomski skupog naoružanja.
Mnogo je nepoznanica. Koliko brzo SAD može ojačati svoje borbene kapacitete i, što je ključno, što se događa na terenu? Priprema li Izrael iz zraka dijelove zemlje kako bi omogućio regionalne ustanke koje naoružavaju agenti na terenu?
To bi rat moglo odvesti u sasvim drugom smjeru – prema fragmentaciji Irana i unutarnjem građanskom ratu.
Zasad nema naznaka za to. U nedostatku takvih strategija, režim će najvjerojatnije preživjeti nekoliko tjedana zračnih napada, ma koliko oni bili žestoki.
Ovaj je rat asimetričan i u još jednom smislu – u pogledu željenih ishoda. Da bi pobijedili, Izrael i Amerika moraju postići promjenu režima jer je to njihov cilj. Da bi proglasio pobjedu, režim treba samo opstati – koliko god bude potrebno.
A održavanje sadašnjeg tempa napada na Iran na neodređeno vrijeme nije opcija ni za SAD ni za Izrael.
