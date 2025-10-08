Trump poziva na zatvorsku kaznu gradonačelniku Chicaga i guverneru Illinoisa

Predsjednik SAD-a Donald Trump je pozvao na zatvorsku kaznu gradonačelniku Chicaga Brandonu Johnsonu i guverneru Illinoisa J.B. Pritzkeru, optužujući dvojicu demokrata da nisu zaštitili savezne imigracijske službenike, ne nudeći dokaze.
Republikanac Trump komentar je objavio na svojoj društvenoj mreži naredivši slanje trupa Nacionalne garde u Chicago, treći najveći grad u zemlji, unatoč prigovorima lokalnih i državnih dužnosnika.
"Gradonačelnik Chicaga trebao bi biti u zatvoru jer nije zaštitio službenike ICE-a! Guverner Pritzker također!" napisao je Trump, misleći na osoblje američke imigracijske i carinske službe.
Predstavnici Johnsona i Pritzkera nisu bili dostupni za komentar.
Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa je proglasila Chicago ratnom zonom kako bi tamo mogla poslati trupe.
Trupe iz Teksasa poslane su u Illinois kao dio misije zaštite "saveznih funkcija, osoblja i imovine", rekao je dužnosnik Pentagona pod uvjetom anonimnosti, dodajući da su gardisti mobilizirani na početno razdoblje od 60 dana.
"Američki narod, bez obzira na to gdje živi, ne bi trebao živjeti pod prijetnjom okupacije američke vojske, posebno ne samo zato što je vodstvo njihovog grada ili države izgubilo naklonost predsjednika", rekla je glavna državna odvjetnica Illinoisa i pravna zastupnica Chicaga.
I pripadnici kalifornijske Narodne garde unatoč sudskim blokadama, raspoređeni su u Portland u Oregonu, još jedanom gradu pod vodstvom demokrata.
