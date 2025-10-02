Trump prelomio: Dat će Ukrajini važne podatke!

N1

Sjedinjene Države će Ukrajini pružiti obavještajne podatke o ciljevima energetske infrastrukture dugog dometa unutar Rusije, rekla su u srijedu dvojica dužnosnika za Reuters, dok Washington razmatra hoće li Kijevu poslati rakete koje bi se mogle koristiti u takvim napadima.

SAD također traži od saveznika u NATO-u da pruže sličnu potporu, rekli su američki dužnosnici, potvrdivši detalje koje je prvi objavio Wall Street Journal.

Prvi je to put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila takvu vrstu pomoći, navodi WSJ.

Odluka predstavlja prvu poznatu promjenu politike koju je predsjednik Donald Trump odobrio otkako je posljednjih tjedana zaoštrio svoju retoriku prema Rusiji u pokušaju da okonča više od tri godine dug rat Moskve u susjednoj Ukrajini.