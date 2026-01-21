Trump stiže u Davos: "Pronaći ćemo rješenje s kojim ćemo i mi i NATO biti sretni"

Trump će se obratiti skupu u Švicarskoj u srijedu, a Bijela kuća je najavila da će govoriti o inicijativama za smanjivanje troškova stanovanja i o svojoj „ekonomskoj agendi koja je dovela SAD do svjetskog vodstva u gospodarskom rastu”. Naglasit će da SAD i Europa moraju napustiti politike koje su dovele do ekonomske stagnacije.