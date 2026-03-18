Tko je Joe Kent? Ženu upoznao u Iraku, izgubio u Siriji, a sad se otvoreno suprostavio Trumpu zbog Irana
Dočasnica Shannon Kent poginula je u akciji tijekom specijalne operacije u Siriji 2019. godine. Gospodin Kent rekao je da ne može podržati „slanje sljedeće generacije da se bori i umire” u Iranu.
U svom pismu ostavke u utorak, Joe Kent, visoki dužnosnik za borbu protiv terorizma, kritizirao je američko-izraelski rat protiv Irana. Također je spomenuo svoju „voljenu suprugu”, mornaričku lingvisticu koja je poginula u samoubilačkom napadu u Siriji u siječnju 2019, piše NYT.
Dočasnica Shannon Kent imala je 35 godina.
Bila je raspoređena u jedinicu Cryptologic Warfare Activity 66, mornaričku postrojbu koja pruža potporu Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji (NSA) i vojnim snagama za specijalne operacije. U trenutku smrti pružala je potporu upravo tim snagama.
Gospodin Kent, i sam umirovljeni časnik specijalnih snaga kopnene vojske, prisjetio se upoznavanja sa suprugom u podcast intervjuu prošle godine.
Upoznali su se „na 10 minuta 2007.”, rekao je. „Zapravo sam je upoznao u bagdadskoj ‘villi’, području gdje se nalaze razne obavještajne agencije.”
Ona je tada držala brifing o „iranskom militantu”. Kent je rekao da je razgovarao s njom pet do deset minuta i želio nastaviti razgovor, ali su se oboje morali vratiti poslu.
„Rat se brzo odvijao, a ona je premještena na drugu lokaciju”, rekao je. „I nisam je vidio ponovno nekoliko godina.”
Bila je rodom iz New Yorka i pridružila se mornarici nakon napada 11. rujna 2001. Imala je talent za jezike — sama je naučila španjolski i francuski — te je poslana u Monterey u Kaliforniji kako bi učila arapski u iračkom dijalektu.
Ubrzo je počela raditi s operativnom skupinom SEAL-a te se prijavila za specijalni izviđački tim.
Godine 2013. oboje su prošli jednogodišnji obučni program za jedinicu čije ime Kent nije želio otkriti, navodeći da je riječ o „jednoj od rijetkih jedinica o kojoj se još uvijek malo zna”.
Također je bila osposobljena za operacije ljudske obavještajne djelatnosti, što uključuje regrutiranje i plaćanje izvora koji djeluju kao špijuni za Sjedinjene Države.
Njezino znanje arapskog u iračkom dijalektu činilo ju je iznimno vrijednom za specijalne operacije jer je kao žena lakše mogla razgovarati s Iračankama i prikupljati informacije o pobunjeničkim aktivnostima.
Nakon što su se ponovno sreli prvog dana selekcije za tu tajnu jedinicu za prikupljanje obavještajnih podataka, Kent je rekao da su „od tog trenutka bili praktički nerazdvojni”.
„Mislim da smo se zaljubili prilično brzo”, dodao je.
Vjenčali su se nakon završetka jednogodišnje obuke. Ona je bila stacionirana u Fort Meadeu u Marylandu, dok je Kent radio u području Washingtona, D.C.-ja. Nakon rođenja djece obitelj se preselila u blizinu Annapolisa.
Njezino prvo raspoređivanje nakon rođenja djece odvelo ju je u Siriju krajem 2018., rekao je Kent.
„I dalje je radila za NSA i obavljala vrlo važne zadatke za zemlju”, rekao je. „No ona je bila ta koja je ostajala kod kuće sve do posljednjeg raspoređivanja.”
Dana 16. siječnja 2019. dočasnica Kent sastala se s izvorom u restoranu u Manbidžu u Siriji, kada ju je samoubilački bombaš ubio zajedno s još troje Amerikanaca.
Posmrtno je promaknuta u višu dočasničku dužnost.
„Trebala je biti izvan Sirije jer je Trump dao naredbu za povlačenje”, rekao je Kent u podcastu „Shawn Ryan Show”. „A onda imate administrativni aparat koji odugovlači i očajnički pokušava zadržati nas u tim sukobima.”
U pismu ostavke Kent je naveo, kako tvrdi, utjecaj Izraela na politiku Trumpove administracije. Neki zakonodavci njegove su izjave ocijenili antisemitskima, a kritičari su spomenuli i njegovu potporu teorijama zavjere.
Kent je napisao da „ne može savjesti mirno podržati aktualni rat u Iranu”, dodajući: „Ne mogu podržati slanje sljedeće generacije da se bori i umire u ratu koji ne donosi korist američkom narodu niti opravdava cijenu američkih života.”
Na početku karijere, njezine jezične sposobnosti i neposrednost činile su je vještom u „taktičkom ispitivanju” ljudi tijekom misija. „To joj je otvorilo vrata”, rekao je Kent u intervjuu nedugo nakon njezine smrti.
„Tada mislim da SEAL-ovi nisu bili previše skloni razgovarati s lokalnim stanovništvom, a Shannon je pronašla način kako biti korisna i u to je unijela srce i dušu”, rekao je.
