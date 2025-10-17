Oglas

Tomiichi Murayama

U 101. godini preminuo bivši japanski premijer

Hina
17. lis. 2025. 10:55
FILE PHOTO: Former Japanese Prime Minister Tomiichi Murayama speaks in front of portraits of former leaders of his Social Democratic Party
REUTERS/Toru Hanai/File Photo

Bivši japanski premijer Tomiichi Murayama, koji je najpoznatiji po svojoj povijesnoj isprici za japansku agresiju u Drugom svjetskom ratu, umro je u petak, priopćila je Socijaldemokratska stranka.

Tomiichi Murayama, koji je obnašao dužnost premijera od 1994. do 1996. imao je 101 godinu. Umro je u bolnici u gradu Oiti, rekao je čelnik socijaldemokrata Mizuho Fukushima.

Godine 1995., na 50. obljetnicu završetka Drugog svjetskog rata, izrazio je svoje "duboko kajanje" i "iskrenu ispriku" zbog japanske "kolonijalne vladavine i agresije".

"Murayaminu izjavu" podržale su i sve sljedeće vlade. Pod Murayamom, japanska vlada također je donijela zakone kojima se osigurava obeštećenje preživjelim žrtvama atomskih bombardiranja Hirošime i Nagasakija. 

Teme
Drugi svjetski rat Japan Kina Tomiichi Murayama

