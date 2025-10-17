U 101. godini preminuo bivši japanski premijer

Bivši japanski premijer Tomiichi Murayama, koji je najpoznatiji po svojoj povijesnoj isprici za japansku agresiju u Drugom svjetskom ratu, umro je u petak, priopćila je Socijaldemokratska stranka.
Tomiichi Murayama, koji je obnašao dužnost premijera od 1994. do 1996. imao je 101 godinu. Umro je u bolnici u gradu Oiti, rekao je čelnik socijaldemokrata Mizuho Fukushima.
#Japan’s former Prime Minister Tomiichi Murayama dies at 101, multiple Japanese media reported on Friday. In 1995, on the 50th anniversary of Japan's surrender, then-PM Murayama issued the landmark "Murayama Statement," acknowledging that Japan's colonial rule and aggression had… pic.twitter.com/A0nx3UF0H3— China News 中国新闻网 (@Echinanews) October 17, 2025
Godine 1995., na 50. obljetnicu završetka Drugog svjetskog rata, izrazio je svoje "duboko kajanje" i "iskrenu ispriku" zbog japanske "kolonijalne vladavine i agresije".
"Murayaminu izjavu" podržale su i sve sljedeće vlade. Pod Murayamom, japanska vlada također je donijela zakone kojima se osigurava obeštećenje preživjelim žrtvama atomskih bombardiranja Hirošime i Nagasakija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
