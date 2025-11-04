Oglas

Kim Yong Nam

Umro bivši ceremonijalni šef Sjeverne Koreje

author
Hina
|
04. stu. 2025. 07:06
North Korea's President of the Supreme People's Assembly Kim Yong Nam (L) arrives at Miraflores Palace to have a meeting with Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela November 27, 2018. REUTERS/Marco Bello
REUTERS/Marco Bello

Kim Yong Nam, dugogodišnji diplomat i bivši počasni šef države Sjeverne Koreje, koji je jedini izvan dinastije Kim obnašao tu funkciju, preminuo je u 97. godini života, izvijestili su u utorak sjevernokorejski državni mediji.

Prema navodima agencije, sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un rano u utorak posjetio je njegov odar kako bi odao počast i izrazio sućut.

Kim Yong Nam bio je jedina osoba izvan dinastije Kim koja je obnašala dužnost nominalnog šefa države, a od 1998. do umirovljenja 2019. predstavljao je Sjevernu Koreju u međunarodnim prilikama kao jedno od najpoznatijih lica njezine diplomacije.

Iako je njegova funkcija bila uglavnom ceremonijalna, sudjelovao je u važnim događajima, uključujući posjet Južnoj Koreji na Zimskim olimpijskim igrama 2018., gdje se sastao s tadašnjim predsjednikom Moon Jae-inom.

"Unatoč tome što je u kasnijem dijelu karijere imao protokolarnu ulogu, Kim Yong Nam imao je znatan utjecaj kroz pokroviteljske veze sa sjevernokorejskim diplomatima i osobljem u vanjskoj službi", izjavio je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo iz američkog Stimson centra.

Rođen 1928., Kim Yong Nam obnašao je vodeće dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova i pomogao oblikovati sjevernokorejsku diplomaciju pod vodstvom osnivača države Kim Il Sunga. Kasnije je preuzeo važnu ulogu u vanjskoj politici i predstavljao zemlju tijekom vladavine Kim Jong Ila, navode iz agencije.

"Bio je jedini poznati visoki sjevernokorejski dužnosnik kojega Kim Il Sung ni Kim Jong Il nikada nisu kaznili, smijenili ni poslali na niži položaj", dodao je Madden.

Državna novinska agencija KCNA objavila je da će se za Kim Yong Nama održati državni sprovod.

Teme
Kim Yong Nam Sjeverna Koreja

