UN o stanju u Gazi: "Stvari su bolje nego prije primirja, ali dug je put pred nama"

Svjetski program za hranu UN-a (WFP) doprema hranu u Gazu od listopada, ali još uvijek ne zadovoljava ogromne humanitarne potrebe, a sada i zimske padaline riskiraju kvarenje isporučenih namirnica, priopćio je u petak WFP.
Oglas
"Stvari su bolje nego prije primirja, ali dug je put pred nama. Kontinuirana podrška važan je pothvat kako bi se pomoglo obiteljima da obnove svoje zdravlje, prehranu i živote", rekao je glasnogovornik WFP-a Martin Penner novinarima u Ženevi putem video veze iz Pojasa Gaze.
Stotine tisuća ljudi još uvijek hitno trebaju pomoć u hrani, prema WFP-u. U kolovozu je globalni monitor hrane rekao da najmanje pola milijuna ljudi gladuje u dijelovima obalne enklave.
Gazu je ranije ovog tjedna pogodila obilna kiša koja je uništila i odnijela neke zalihe hrane koje su stanovnici skladištili, rekla je glasnogovornica WFP-a Abeer Etefa. Dodala je da je to novi izazov obiteljima s dolaskom zime.
WFP u Gazu dopremio 40.000 tona hrane od početka primirja
Krhko primirje između Izraela i Hamasa stupilo je na snagu 10. listopada nakon dvije godine rata koji je uništio velik dio visoko urbaniziranog teritorija i uzrokovao humanitarnu katastrofu. WFP je u Gazu dopremio 40.000 tona hrane od početka primirja.
Iako se tržišta u Gazi oporavljaju, cijene hrane i dalje su visoke za Palestince, a mnogi od njih izgubili su prihode tijekom rata. Primjerice, piletina košta 25 dolara, što znači da su mnogi ovisni o pomoći u hrani, upozorava WFP.
Penner je rekao da je jedna žena rekla WFP-u u Kan Junisu da nije vodila svoju djecu na tržnicu kako ne bi vidjeli svu dostupnu hranu jer si je ne mogu priuštiti.
"Ako se približe tržnici, kaže im da pokriju oči", rekao je Penner.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas