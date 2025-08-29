Oglas

Kaže glasnogovornik

UN se "nada" da će SAD ukinuti zabranu Palestincima da sudjeluju na Općoj skupštini

Hina
29. kol. 2025. 22:09
Antonio Guterres, UN, opća skupština UN-a
Fabrice COFFRINI / AFP

Ujedinjeni narodi izrazili su u petak nadu da će Sjedinjene Države ukinuti zabranu ulaska Palestincima na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda u New Yorku koja se održava u rujnu.

Sjedinjene Države uskratile su i povukle postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči sastanka Opće skupštine UN-a u rujnu, priopćio je američki State Department u petak.

Glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je da je važno da su sve zemlje članice i stalni promatrači prisutni na zasjedanju, gdje Francuska i Saudijska Arabija organiziraju sastanak o rješenju o dvije države u prijeporu između Izraela i Palestine.

"Nadamo se da će ovo biti razriješeno", rekao je Dujarric, nekoliko sati nakon odluke State Departmenta.

Nije jasno hoće li i palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu biti zabranjen ulazak u SAD na sudjelovanje na Općoj skupštini UN-a. Palestina nije punopravna članica Ujedinjenih naroda, no ima trajni promatrački status.

"Razgovarat ćemo o ovome sa State Departmentom, u skladu sa sporazumom o UN-ovu sjedištu između UN-a i SAD-a.

Sporazum, među ostalim, propisuje da nijedna američka sigurnosna agencija ne smije djelovati na tlu UN-ova sjedišta u središtu Manhattana u New Yorku i da članice UN-a imaju pravo slobodno prolaziti kroz SAD do UN-ova sjedišta.

"Željeli bismo da svi diplomati i delegati koji imaju pravo doći ovamo mogu slobodno putovati", dodao je Dujarric.

Palestinska samouprava u petak je pozvala Washington da "poništi svoju odluku" o nedavanju viza palestinskoj delegaciji.

"Palestinsko predsjedništvo izrazilo je duboko žaljenje i zaprepaštenje zbog odluke koja je u suprotnosti s međunarodnim pravom", navodi se u izjavi koju je prenijela službena palestinska novinska agencija Wafa, podsjećajući da Palestina ima status promatrača.

"Predsjedništvo je zatražilo od američke vlade da ... poništi odluku", dodaje se u izjavi.

Gaza Palestina UN vijeće sigurnosti UN-a

