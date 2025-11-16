Oglas

ne želi "ničija predavanja"

Uoči glasanja u UN-u Netanyahu se i dalje protivi palestinskoj državi na "bilo kojem teritoriju"

author
Hina
|
16. stu. 2025. 22:00
Benjamin Netanyahu
NATHAN HOWARD / AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i nekoliko njegovih ministara ponovili su svoje protivljenje palestinskoj državi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a u ponedjeljak o američkom nacrtu rezolucije o Gazi, koji otvara tu mogućnost u budućnosti.

Za razliku od prethodnih verzija, novi nacrt rezolucije koji podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, nudi put ka palestinskoj državnosti, čemu se izraelska vlada dugo i čvrsto protivi.

"Naše protivljenje palestinskoj državi na bilo kojem teritoriju nije se promijenilo", rekao je Benjamin Netanyahu otvarajući nedjeljnu sjednicu vlade.

Kazao je da mu ne trebaju "ničija predavanja" o ovom pitanju. Krajnje desni ministar Bezalel Smotrich optužio ga je u subotu da šuti otkako su Francuska i nekoliko drugih zemalja priznale Državu Palestinu u rujnu.

"Odmah formulirajte prikladan i čvrst odgovor koji će cijelom svijetu razjasniti: nikada neće biti palestinske države na tlu naše domovine", napisao je Smotrich na X-u.

Još jedan krajnji desničar u vladi, Itamar Ben-Gvir, napisao je na društvenim mrežama da njegova stranka Židovska moć neće biti dio "nijedne vlade koja prihvaća" uspostavu palestinske države.

Ministar obrane Israel Katz i ministar vanjskih poslova Gideon Saar također su na X-u ponovili svoje odbacivanje bilo kakve palestinske države. Američki nacrt rezolucije podržava plan Donalda Trumpa koji je 10. listopada doveo do provedbe krhkog primirja u Pojasu Gaze nakon dvije godine rata.

Teme
Benjamin Netanyahu Donald Trump Izraelska vlada Palestina Palestinska država Pojas Gaze

