Užas na sjeveru Švedske: Šestero ljudi izrešetano u centru grada, uhićen dječak

Motiv napada, iza kojeg vjerojatno stoji 14-godišnjak, za sada nije poznat. Policija pucnjavu ne povezuje s terorizmom.
Oglas
U švedskom gradu Gävleu policija je u subotu uhitila 14-godišnjeg dječaka nakon što je nasred ulice šest ljudi ranio hicima iz vatrenog oružja. Jake policijske snage zauzele su jednu od prometnih ulica u gradskom centru u kojoj se nalaze brojni kafići i restorani.
Dječak je na ispitivanju u policiji te ga se zasad tereti za ubojstva u pokušaju. Većina žrtava su mladi ljudi, a među ozlijeđenima ima i maloljetnika. Težina njihovih ozljeda za sad nije poznata, piše Dnevnik.hr.
Glasnogovornik policije za lokalne medije izjavio je da je još rano nagađati o motivu strašnog zločina i dodao: "Mislim da ga danas nećemo otkriti".
"Zasad gledamo širu sliku i ne mogu potvrditi da postoji ikakva veza s kriminalnim mrežama. Ne mogu ulaziti u moguće teorije. Zasad ne sumnjamo da ovo je povezano s terorizmom", rekao je glasnogovornik Tobias Ahlén-Svalbro.
Policija je dobila dojavu u subotu oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu zbog pucnjave u predjelu Söder. Na mjesto pocnjave došle su i brojne ekipe hitne pomoći koje su ubijenih prevezli u bolnicu.
Stanovnici lučkog grada su u šoku.
"Ne želite ovdje u kasne sate biti na ulici. Brinemo se za svoju djecu. Kakvo smo to društvo stvorili? Ovo je ludost", kazala je za lokalnu radio postaju žena koja živi u blizini mjesta incidenta.
"Bilo je užasno. Šest ljudi je upucano na nekoliko metara od mene", kazao je jedan od svjedoka za Aftonbladet.
Grad Gävle broji oko 80 tisuća stanovnika i 13. je najnaseljenjih grad u Švedskoj. Nalazi se stotinjak kilometara sjeverno od Stockholma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas