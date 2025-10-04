Oglas

Motiv nepoznat

Užas na sjeveru Švedske: Šestero ljudi izrešetano u centru grada, uhićen dječak

04. lis. 2025. 13:10
švedska policija - afp
AFP / MIKAEL FRITZON

Motiv napada, iza kojeg vjerojatno stoji 14-godišnjak, za sada nije poznat. Policija pucnjavu ne povezuje s terorizmom.

U švedskom gradu Gävleu policija je u subotu uhitila 14-godišnjeg dječaka nakon što je nasred ulice šest ljudi ranio hicima iz vatrenog oružja. Jake policijske snage zauzele su jednu od prometnih ulica u gradskom centru u kojoj se nalaze brojni kafići i restorani.

Dječak je na ispitivanju u policiji te ga se zasad tereti za ubojstva u pokušaju. Većina žrtava su mladi ljudi, a među ozlijeđenima ima i maloljetnika. Težina njihovih ozljeda za sad nije poznata, piše Dnevnik.hr.

Glasnogovornik policije za lokalne medije izjavio je da je još rano nagađati o motivu strašnog zločina i dodao: "Mislim da ga danas nećemo otkriti".

"Zasad gledamo širu sliku i ne mogu potvrditi da postoji ikakva veza s kriminalnim mrežama. Ne mogu ulaziti u moguće teorije. Zasad ne sumnjamo da ovo je povezano s terorizmom", rekao je glasnogovornik Tobias Ahlén-Svalbro.

Policija je dobila dojavu u subotu oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu zbog pucnjave u predjelu Söder. Na mjesto pocnjave došle su i brojne ekipe hitne pomoći koje su ubijenih prevezli u bolnicu.

Stanovnici lučkog grada su u šoku.

"Ne želite ovdje u kasne sate biti na ulici. Brinemo se za svoju djecu. Kakvo smo to društvo stvorili? Ovo je ludost", kazala je za lokalnu radio postaju žena koja živi u blizini mjesta incidenta.

"Bilo je užasno. Šest ljudi je upucano na nekoliko metara od mene", kazao je jedan od svjedoka za Aftonbladet.

Grad Gävle broji oko 80 tisuća stanovnika i 13. je najnaseljenjih grad u Švedskoj. Nalazi se stotinjak kilometara sjeverno od Stockholma.

Teme
pucnjava Švedska

