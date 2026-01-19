Vanjskopolitički stručnjak za N1: Čini mi se da Trump ima neku dijagnozu, a vlada na isti način kao i Vučić

"No, Europska unija mora stati iza Danske zbog međunarodnog pravnog poretka. U suprotnosti, apsolutno sve bi bilo moguće. Jer, imamo Putina koji kaže da se zalaže za međunarodno pravo u kojem će svaka zemlja suvereno odlučivati o vlastitim prioritetima. A napada Ukrajinu koja ima neke svoje prioritete. Došli smo u situaciju da imamo trenutno na vlasti u najmoćnijim zemljama svijeta i nuklearnim silama, ljude koji su narcisoidni, politički su licemjeri i žele promijeniti sadašnju strukturu svijeta, koja funkcionira desetljećima. Samim time, dolazimo do onoga što odgovara autokratima na vlasti, a to je kaos", zaključio je Vlado Vurušić.