VLADO VURUŠIĆ
Vanjskopolitički stručnjak za N1: Čini mi se da Trump ima neku dijagnozu, a vlada na isti način kao i Vučić
Novinar Jutarnjeg lista i vanjskopolitički stručnjak Vlado Vurušić u Pregledu dana kod Ivana Hrstića, komentirao je situaciju oko Grenlanda.
"Poprilično je zabrinjavajuće. Trumpova politika je predvidivo nepredvidiva. Nažalost, na čelu najvažnije zemlje na svijetu nalazi se netko koga bismo mogli nazvati Aleksandrom Vučićem jer vlada na identičan način. Samo s više moći u rukama. Čini se i da ima neku dijagnozu pa kad je takav na jednoj toliko važnoj poziciji, zabrinjavajuće je", započeo je Vurušić pa nastavio:
"To u kakve je odnose Trump doveo Europu dovelo je do situacije u kojoj se pitamo hoće li uopće NATO više funkcionirati, ali i hoće li svijet kakav smo poznavali nakon Drugog svjetskog rata više postojati. A ovo odgovara samo jednoj strani - kratkoročno Vladimiru Putinu, dugoročno puno istočnije. Jer, Rusija, kakva god bila, zapravo je regionalna sila i Trump joj mora bacati pojaseve spašavanja. Pritom potpuno suludo dolazi u sukobe s prirodnim partnerima, koji će mu u budućnosti sigurno trebati."
Nazvao je potpuno iracionalnim pismom norveškom premijeru.
"Kao da ga je pisao prvašić. To pokazuje njegovu taštinu i narcisoidnost. Govori da je završio osam ratova, ali kojih to osam?"
"Nema nikoga tko bi mu kontrirao"
Vurušić tvrdi da smo u povijesti već imali političare kao Trump prije stotinjak i više godina.
"Problem je što u njegovom okruženju nema nikoga tko bi mu kontrirao."
Europski lideri ne žele ratovati s Trumpom ni u figurativnom smislu, ali dojam je da se nalaze stisnuti pred zidom i morat će nešto učiniti.
"Nažalost, mislim da je Europa propustila reagirati u prvom njegovom mandatu, a demokrati su propustili pronaći zamjenu za Joea Bidena kroz četiri godine i tako zapravo vratili Trumpa na vlast."
Kad priča o demokratima, tvrdi da ni oni nemaju hrabrosti reći Trumpu da bi sukob s Europom mogao značiti kraj NATO-a, ali i promijeniti svjetske odnose na štetu SAD-a.
"No, Europska unija mora stati iza Danske zbog međunarodnog pravnog poretka. U suprotnosti, apsolutno sve bi bilo moguće. Jer, imamo Putina koji kaže da se zalaže za međunarodno pravo u kojem će svaka zemlja suvereno odlučivati o vlastitim prioritetima. A napada Ukrajinu koja ima neke svoje prioritete. Došli smo u situaciju da imamo trenutno na vlasti u najmoćnijim zemljama svijeta i nuklearnim silama, ljude koji su narcisoidni, politički su licemjeri i žele promijeniti sadašnju strukturu svijeta, koja funkcionira desetljećima. Samim time, dolazimo do onoga što odgovara autokratima na vlasti, a to je kaos", zaključio je Vlado Vurušić.
