Velika oluja prijeti sjeveru Europe: Izdana su upozorenja

Dijelovi Španjolske također su bili pod narančastim i žutim upozorenjima zbog oluje Claudia.
Oglas
Narančasto upozorenje zbog nevremena izdano je danas za dijelove Engleske i Walesa, dok se oluja Claudia sprema donijeti obilnu kišu i moguće poplave. Meteorološki ured upozorava da bi ponegdje u samo 24 sata mogla pasti mjesečna količina oborina. Situaciju bi dodatno mogli pogoršati jaki istočni vjetrovi te grmljavinsko nevrijeme očekivano kasnije u petak. Poplave su izgledne, a pojedina područja mogla bi primiti i do 150 mm kiše.
Narančasti meteoalarm vrijedi od podneva pa sve do kraja dana te obuhvaća dijelove Walesa, Midlands, jugozapadnu i jugoistočnu Englesku, kao i istočne krajeve zemlje. Upozorenje je prošireno i na pojedine dijelove sjeverne Engleske. Oluja, koju je imenovala španjolska meteorološka služba, donijela je upozorenja i u Španjolskoj i Portugalu te utječe na Kanarske otoke. Claudia bi, prema Meteorološkom uredu, mogla izazvati poremećaje u prometu, prekide u opskrbi električnom energijom i poplave.
Britanski Crveni križ priopćio je da su njihove hitne službe stavljene u stanje pripravnosti za pomoć najugroženijim zajednicama. Pod žutim upozorenjem za kišu, južni dio Britanije može očekivati od 30 do 50 mm oborina, dok se u istočnom Walesu i središnjoj Engleskoj prognozira i do 80 mm. Najjužniji dio Engleske ipak bi mogao izbjeći najteže padaline, navodi tim Sky Weather, a prenosi Večernji list. Zbog istočnog strujanja, brdska područja okrenuta prema istoku mogla bi primiti i do 150 mm kiše, posebno u jugoistočnom Walesu.
Glavni meteorolog Met Officea Matthew Lehnert izjavio je: "Oluja Claudia donijet će vrlo obilnu kišu preko velikog dijela središnje i južne Engleske te Walesa od petka do subote. Kiša će se zadržavati nad pojedinim područjima, koja bi mogla primiti i mjesečnu količinu oborina u jednom danu.”
Kiša je glavni rizik povezane s olujom Claudia, no razvit će se i jak istočni vjetar, s udarima do 70 milja na sat u dijelovima sjeverozapadnog Walesa i sjeverozapadne Engleske, upozorava Met Office. Irska meteorološka služba Met Éireann također je izdala upozorenja, očekuje se znatna količina oborina na jugoistoku zemlje tijekom vikenda, piše Sky News.
Prema podacima Agencije za okoliš, u 2 sata ujutro bila su na snazi tri upozorenja na poplave – jedno na kampu Keswick u Lake Districtu te dva na rijeci Eden u Carlisleu. Ministrica za poplave Emma Hardy poručila je: „Kako se prognoziraju obilne oborine u pojedinim dijelovima zemlje, razumijem zabrinutost ljudi za njihove domove i imovinu. U stalnom sam kontaktu s Agencijom za okoliš oko njihovih mjera, a oni, zajedno s lokalnim vlastima i hitnim službama, već poduzimaju sve potrebno kako bi zaštitili zajednice.”
Automobilska udruga (AA) savjetovala je građane da izbjegavaju putovanja u „opasnim vremenskim uvjetima“, uz upozorenje: „Sigurnost je na prvom mjestu. Uvjeti se mogu brzo promijeniti, stoga pratite informacije i pripremite se prije puta. Poplavna voda može se pojaviti naglo, a i plitka voda može biti opasna – nikada ne pokušavajte voziti kroz nju.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas