Velika oluja prijeti sjeveru Europe: Izdana su upozorenja

Prema podacima Agencije za okoliš, u 2 sata ujutro bila su na snazi tri upozorenja na poplave – jedno na kampu Keswick u Lake Districtu te dva na rijeci Eden u Carlisleu. Ministrica za poplave Emma Hardy poručila je: „Kako se prognoziraju obilne oborine u pojedinim dijelovima zemlje, razumijem zabrinutost ljudi za njihove domove i imovinu. U stalnom sam kontaktu s Agencijom za okoliš oko njihovih mjera, a oni, zajedno s lokalnim vlastima i hitnim službama, već poduzimaju sve potrebno kako bi zaštitili zajednice.”