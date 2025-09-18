Francuzi su izašli na ulice. Očekuje se da će stotine tisuća ljudi prosvjedovati diljem Francuske tijekom nacionalnih štrajkova zbog vladinih planova štednje.
Oglas
Grève du 18 septembre: le lycée Maurice-Ravel à Paris bloqué par les élèves pic.twitter.com/7H9ZB1RC09— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2025
Vlasti predviđaju da će u štrajkovima i prosvjedima sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi.
Očekuju se sabotaže
Osim mirnih demonstracija, vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova Bruno Retailleau također očekuje sabotaže i blokade. Mobilizirano je ukupno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga.
Uhićenja od jutra
U nekoliko francuskih gradova, uključujući Toulouse, Brest i Marseille, od jutros je privedeno 30 osoba, priopćila je nacionalna policija u svom izvješću objavljenom u 8 sati. Osim uhićenja, snage reda također su zabilježile četrdesetak blokada diljem zemlje.
Problemi u ključnim sektorima diljem zemlje
Zbog prosvjeda, koji su organizirani na 250 lokacija, očekuju se značajni poremećaji u ključnim sektorima diljem zemlje
Očekuje se i otkazivanje međugradskih i regionalnih vlakova, a stanovnici u Parizu trebali bi se pripremiti na velike probleme u javnom prijevozu.
Ipak, zračni promet bi se trebao odvijati gotovo normalno, očekuje se manje poremećaja u putovanjima na velike udaljenosti.
Široki sindikalni savez pozvao je na štrajk diljem Francuske. Sindikati su uznemireni zbog najavljenih mjera štednje sad već bivše vlade.
Prijedlog o ukidanju dvaju državnih praznika posebno je kritiziran. Novi francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da se taj element plana neće provesti.
Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.
Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine, preuzeo je prošlog tjedna dužnost nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas