PROTIV VLADINH planova ŠTEDNJE

VIDEO / Veliki prosvjedi u Francuskoj: Vlasti strahuju od sabotaža i blokada, očekuju se stotine tisuća ljudi

Hina
18. ruj. 2025. 08:50
prosvjed u francuskoj
REUTERS/Tom Nicholson

Francuzi su izašli na ulice. Očekuje se da će stotine tisuća ljudi prosvjedovati diljem Francuske tijekom nacionalnih štrajkova zbog vladinih planova štednje.

Vlasti predviđaju da će u štrajkovima i prosvjedima sudjelovati između 700.000 i 800.000 ljudi.

Očekuju se sabotaže

Osim mirnih demonstracija, vršitelj dužnosti ministra unutarnjih poslova Bruno Retailleau također očekuje sabotaže i blokade. Mobilizirano je ukupno 80.000 pripadnika sigurnosnih snaga.

Uhićenja od jutra

U nekoliko francuskih gradova, uključujući Toulouse, Brest i Marseille, od jutros je privedeno 30 osoba, priopćila je nacionalna policija u svom izvješću objavljenom u 8 sati. Osim uhićenja, snage reda također su zabilježile četrdesetak blokada diljem zemlje.

Problemi u ključnim sektorima diljem zemlje

Zbog prosvjeda, koji su organizirani na 250 lokacija, očekuju se značajni poremećaji u ključnim sektorima diljem zemlje

Očekuje se i otkazivanje međugradskih i regionalnih vlakova, a stanovnici u Parizu trebali bi se pripremiti na velike probleme u javnom prijevozu.

Ipak, zračni promet bi se trebao odvijati gotovo normalno, očekuje se manje poremećaja u putovanjima na velike udaljenosti.

Široki sindikalni savez pozvao je na štrajk diljem Francuske. Sindikati su uznemireni zbog najavljenih mjera štednje sad već bivše vlade.

Prijedlog o ukidanju dvaju državnih praznika posebno je kritiziran. Novi francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da se taj element plana neće provesti.

Francuska se suočava s akutnim pritiskom da svoje financije dovede u red, pri čemu joj je prošlogodišnji deficit bio gotovo dvostruko veći od limita Europske unije koji iznosi tri posto BDP-a. Francuski javni dug je prošle godine iznosio 113,9 posto BDP-a.

Lecornu, peti premijer u mandatu predsjednika Emmanuela Macrona u manje od dvije godine, preuzeo je prošlog tjedna dužnost nakon što je podijeljena Nacionalna skupština glasala za smjenu vlade njegova prethodnika Francoisa Bayroua zbog neslaganja u pogledu smanjenja proračuna.

Teme
Francuska štrajk

