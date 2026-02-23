VIDEO / Američke snage povlače se iz najveće baze na sjeveroistoku Sirije

AFP / AHMAD AL-RUBAYE

Američke snage započele su u ponedjeljak povlačenje iz svoje najveće baze na sjeveroistoku Sirije kao dio šireg povlačenja, rekla su dva sirijska vojna i sigurnosna izvora, dok nova vlada u Damasku, saveznica SAD-a, učvršćuje kontrolu nad zemljom.

Podijeli

Oglas

Deseci kamiona, neki prevozeći oklopna vozila, napustili su bazu u Kasraku u pokrajini Hasaki u ponedjeljak ujutro, rekli su svjedoci. Na Reutersovim snimkama objavljenim kasnije kamioni se se kreću autocestom na periferiji grada Kamišlija.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (Centcom) još nije odgovorilo na zahtjev za komentar poslan e-poštom.

I nakon povlačenja iz Kasraka i dalje će u bazi u Rmelanu blizu iračke granice, poznatoj i kao Harab al-Džir, ostati prisutna koalicija predvođena SAD-om.

U.S. military withdrawal from Hasakah caught on camera as forces begin a gradual redeployment from one of the largest coalition bases in Syria pic.twitter.com/62lnJQZeTx — Channel 8 English (@Channel8English) February 23, 2026

Kasrak je glavno središte globalne koalicije predvođene SAD-om protiv Islamske države u Siriji, gdje su se američke trupe rasporedile prije više od deset godina, surađujući s kurdskim Sirijskim demokratskim snagama (SDF) protiv te džihadističke skupine.

Ni sirijsko ministarstvo obrane ni SDF nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.