Oglas

Kasrak

VIDEO / Američke snage povlače se iz najveće baze na sjeveroistoku Sirije

author
Hina
|
23. velj. 2026. 13:02
američka vojska
AFP / AHMAD AL-RUBAYE

Američke snage započele su u ponedjeljak povlačenje iz svoje najveće baze na sjeveroistoku Sirije kao dio šireg povlačenja, rekla su dva sirijska vojna i sigurnosna izvora, dok nova vlada u Damasku, saveznica SAD-a, učvršćuje kontrolu nad zemljom.

Oglas

Deseci kamiona, neki prevozeći oklopna vozila, napustili su bazu u Kasraku u pokrajini Hasaki u ponedjeljak ujutro, rekli su svjedoci. Na Reutersovim snimkama objavljenim kasnije kamioni se se kreću autocestom na periferiji grada Kamišlija.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (Centcom) još nije odgovorilo na zahtjev za komentar poslan e-poštom.

I nakon povlačenja iz Kasraka i dalje će u bazi u Rmelanu blizu iračke granice, poznatoj i kao Harab al-Džir, ostati prisutna koalicija predvođena SAD-om.

Kasrak je glavno središte globalne koalicije predvođene SAD-om protiv Islamske države u Siriji, gdje su se američke trupe rasporedile prije više od deset godina, surađujući s kurdskim Sirijskim demokratskim snagama (SDF) protiv te džihadističke skupine.

Ni sirijsko ministarstvo obrane ni SDF nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amerika sirija vojska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ