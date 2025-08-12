VIDEO / Ministri vanjskih poslova 25 zemalja: Humanitarna patnja u Gazi dostigla nezamislivu razinu

Istaknuli su da se moraju otvoriti svi prijelazi i rute za ulazak velike količine pomoći, uključujući hranu, dodatke prehrani, skloništa, gorivo, čistu vodu, lijekove i medicinsku opremu. Naglasili su da se smrtonosna sila ne smije koristiti na mjestima distribucije, te da civili, humanitarni radnici i medicinsko osoblje moraju biti zaštićeni.