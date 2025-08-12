prozvali izraelsku vladu
VIDEO / Ministri vanjskih poslova 25 zemalja: Humanitarna patnja u Gazi dostigla nezamislivu razinu
Ministri vanjskih poslova 25 država, među kojima su Velika Britanija, Australija, Francuska, Španjolska i Japan, te dva predstavnika iz Europske unije, objavili su zajedničku izjavu upozoravajući da je humanitarna patnja u Gazi dosegnula “nezamislive razmjere”. Pozvali su izraelsku vladu da omogući ulazak humanitarne pomoći i rad ključnih humanitarnih organizacija u Pojasu Gaze.
“Glad se odvija pred našim očima. Potrebna je hitna akcija kako bi se zaustavilo i zaustavilo izgladnjivanje. Humanitarni prostor mora biti zaštićen, a pomoć nikada ne smije biti politizirana”, stoji u priopćenju.
Algerian UN envoy Amar Bendjama showed Israel’s FM a photo of a starving Gaza child at the UN Security Council.— Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025
“Picture Of The Year” pic.twitter.com/3ZzjVROfZD
Novi restriktivni zahtjevi
Potpisnici upozoravaju da bi zbog novih restriktivnih zahtjeva za registraciju međunarodne nevladine organizacije uskoro mogle biti prisiljene napustiti okupirani palestinski teritorij, što bi dodatno pogoršalo stanje.
Zatražili su od izraelske Vlade da odobri sve pošiljke međunarodne humanitarne pomoći i omogući nesmetan rad humanitarnih aktera, te poduzme “hitne, trajne i konkretne mjere” kako bi se osigurao siguran i masovan pristup Gazi za UN, međunarodne nevladine organizacije i humanitarne partnere.
World Health Organization @WHO:— United Nations Geneva (@UNGeneva) August 12, 2025
➡️The overall health situation remains catastrophic across #Gaza
➡️Less than 50% of hospitals and 38% of primary health care centres are partly functional
➡️1,655 fatalities & more than 11,800 injuries among people trying to get food since 27 May pic.twitter.com/zkZ5EgETDg
Otvorite sve prijelaze i rute
Istaknuli su da se moraju otvoriti svi prijelazi i rute za ulazak velike količine pomoći, uključujući hranu, dodatke prehrani, skloništa, gorivo, čistu vodu, lijekove i medicinsku opremu. Naglasili su da se smrtonosna sila ne smije koristiti na mjestima distribucije, te da civili, humanitarni radnici i medicinsko osoblje moraju biti zaštićeni.
Ministri su zahvalili SAD-u, Kataru i Egiptu na naporima u postizanju prekida vatre i traženju mira. “Potreban nam je prekid vatre koji će okončati rat, omogućiti oslobađanje talaca i nesmetan ulazak pomoći u Gazukopnenim putem”, poručili su.
Tko je potpisao izjavu?
Zajedničku izjavu potpisali su ministri vanjskih poslova Australije, Belgije, Kanade, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Irske, Japana, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske i Velike Britanije, te visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednik Europske komisije, povjerenik EU za Mediteran i povjerenik EU za jednakost, spremnost i upravljanje krizama, prenosi Guardian.
