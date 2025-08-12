Oglas

prozvali izraelsku vladu

VIDEO / Ministri vanjskih poslova 25 zemalja: Humanitarna patnja u Gazi dostigla nezamislivu razinu

N1 Info
12. kol. 2025. 16:11
kamioni Gaza
Screenshot / X @HilzFuld

Ministri vanjskih poslova 25 država, među kojima su Velika Britanija, Australija, Francuska, Španjolska i Japan, te dva predstavnika iz Europske unije, objavili su zajedničku izjavu upozoravajući da je humanitarna patnja u Gazi dosegnula “nezamislive razmjere”. Pozvali su izraelsku vladu da omogući ulazak humanitarne pomoći i rad ključnih humanitarnih organizacija u Pojasu Gaze.

“Glad se odvija pred našim očima. Potrebna je hitna akcija kako bi se zaustavilo i zaustavilo izgladnjivanje. Humanitarni prostor mora biti zaštićen, a pomoć nikada ne smije biti politizirana”, stoji u priopćenju.

Novi restriktivni zahtjevi

Potpisnici upozoravaju da bi zbog novih restriktivnih zahtjeva za registraciju međunarodne nevladine organizacije uskoro mogle biti prisiljene napustiti okupirani palestinski teritorij, što bi dodatno pogoršalo stanje.

Zatražili su od izraelske Vlade da odobri sve pošiljke međunarodne humanitarne pomoći i omogući nesmetan rad humanitarnih aktera, te poduzme “hitne, trajne i konkretne mjere” kako bi se osigurao siguran i masovan pristup Gazi za UN, međunarodne nevladine organizacije i humanitarne partnere.

Otvorite sve prijelaze i rute

Istaknuli su da se moraju otvoriti svi prijelazi i rute za ulazak velike količine pomoći, uključujući hranu, dodatke prehrani, skloništa, gorivo, čistu vodu, lijekove i medicinsku opremu. Naglasili su da se smrtonosna sila ne smije koristiti na mjestima distribucije, te da civili, humanitarni radnici i medicinsko osoblje moraju biti zaštićeni.

Ministri su zahvalili SAD-u, Kataru i Egiptu na naporima u postizanju prekida vatre i traženju mira. “Potreban nam je prekid vatre koji će okončati rat, omogućiti oslobađanje talaca i nesmetan ulazak pomoći u Gazukopnenim putem”, poručili su.

Tko je potpisao izjavu?

Zajedničku izjavu potpisali su ministri vanjskih poslova Australije, Belgije, Kanade, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Irske, Japana, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske i Velike Britanije, te visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, potpredsjednik Europske komisije, povjerenik EU za Mediteran i povjerenik EU za jednakost, spremnost i upravljanje krizama, prenosi Guardian.

Teme
UN gaza humanitarna kriza u gazi humanitarna pomoć izrael ujedinjeni narodi

