VIDEO / Pogledajte kako su aktivisti prekinuli izraelski program: "Napustite Gazu"

Izraelski mirovni aktivisti upali su u subotu navečer u televizijski prijenos uživo kako bi prosvjedovali protiv intenziviranja rata u Gazi.
Tijekom emisije "Big Brother", nekoliko mladih ljudi u bijelim majicama s natpisom "Napustite Gazu" skočilo je na pozornicu i prosvjedujući sjelo na pod.
"Narod zahtijeva: Zaustavite pucnjavu!" uzvikivali su aktivisti dok su ih zaštitari odvodili.
Organizacija Standing Together, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za prosvjed.
Cracks in the edifice…— Niall Stanage (@NiallStanage) August 10, 2025
Israeli peace activists storm a live broadcast of “Big Brother,” wearing t-shirts that read “Leave Gaza.”
(I saw it via @dana_olmert)pic.twitter.com/fVZNXjzfWL
"Dok su taoci ostavljeni da umru, a djeca umiru od gladi samo sat vremena vožnje od studija 'Big Brothera', mediji ne govore ljudima što se događa u Gazi i građanima emitiraju da je sve normalno", rekla je organizacija na svojoj Facebook stranici.
Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju "kampanju uništenja i gladovanja u Gazi" u ime sna o osvajanju i naseljavanju, "posao kao i obično" ne može se nastaviti, nastavlja se u izjavi.
Standing Together activists disrupted the broadcast of Big Brother in Israel, demanding an end to the war& calling out the starvation of Palestinians & hostages& insisting the media there show the full truth of occupation and slaughter #CeasefireNOW #Solidarity See their impact: pic.twitter.com/Dze0K1W4Yp— 🟣 UK Friends of Standing Together 🟣 (@UK_FOST) August 9, 2025
"Rat se može nastaviti samo ako svi pristanemo"
Rat se može zaustaviti samo ako svatko prekine vlastite rutine, naglašava se.
"Moramo spriječiti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama - i zaustaviti ih odmah."
Izraelski sigurnosni kabinet u petak je odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua za novu ofenzivu za okupaciju grada Gaze, najvećeg urbanog središta na palestinskom teritoriju koji je izraelska vojska u kopnenim i zračnim napadima gotovo potpuno razorila.
