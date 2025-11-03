VIDEO / Trump usred intervjua izvadio ispis objave s društvenih mreža, nevjerojatno je što tvrdi

Gledatelji CBS-a napali su Trumpa zbog intervjua u emisiji 60 Minutes, u kojem je sa sobom donio ispis tvrdnji o „ratovima koje je okončao“.
Oglas
Gledatelji su se razbjesnili nakon što je američki predsjednik Donald Trump tijekom intervjua za 60 Minutes donio ispis objave s društvenih mreža u kojoj se tvrdi da je tijekom prve godine svog mandata okončao osam ratova, prenosi Mirror.
Tijekom intervjua – njegova prvog za tu emisiju nakon pet godina – Trump je ponovio tvrdnju da je okončao osam ratova.
See President Donald J. Trump's FULL interview on @60Minutes — all 73+ minutes, without the network's edits and cuts.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 3, 2025
WATCH IN FULL: pic.twitter.com/i95cQ3Gqei
Kad je govorio o ratu u Ukrajini, izvadio je iz džepa presavijeni papir s vlastitom slikom kako diže šaku i popisom svih ratova za koje tvrdi da ih je okončao. Na papiru je pisalo: „Predsjednik Trump: predsjednik mira. Predsjednik Trump okončao je 8 ratova u samo 8 mjeseci.“
Na društvenoj mreži X, jedan je gledatelj komentirao: „U međuvremenu, stvara ratove unutar Amerike.“ Drugi su istaknuli da je prekid vatre između Izraela i Gaze i dalje krhak – Izrael je prošlog tjedna bombardirao Gazu, pri čemu je poginulo više od 100 Palestinaca, uz obrazloženje da Hamas nije učinio dovoljno kako bi vratio tijela ubijenih talaca.
Osporavaju ga brojni kritičari
Trumpove tvrdnje da je tijekom svog drugog mandata okončao osam ratova osporavaju brojni kritičari.
Primjerice, sukob između Demokratske Republike Kongo i Ruande – koji, kako predsjednik tvrdi, više ne postoji – ponovno je eskalirao nakon što su obje strane, unatoč američkom mirovnom sporazumu iz lipnja, međusobno optužile jedna drugu za napade i gomilanje trupa.
Slično tome, jedan od „ratova“ koje Trump tvrdi da je okončao bio je spor između Egipta i Etiopije oko Velike etiopske renesansne brane (GERD) na Nilu. Taj sukob nikada nije prerastao u otvoreno nasilje, niti je potpisan ikakav mirovni sporazum, iako Trump tvrdi da bi do rata došlo da on nije posredovao i „sklopio dogovor“.
Trump: "Biden je započeo ratove jer je glup"
Trump je također ranije izjavio da nijedan drugi američki predsjednik nije okončao nijedan aktivni rat.
„Mislim da nijedan predsjednik nije ikada okončao rat, iskreno. Ni jedan. Ja sam ih okončao osam. Je li Bush ikad okončao rat? Mislite li da je Biden okončao rat? Biden je započeo ratove jer je glup“, rekao je prošlog mjeseca, odgovarajući na pitanje o planiranom sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na temu završetka rata u Ukrajini.
„Mislite li da je Biden okončao bilo koji rat? Ne. Ne znam nikoga tko jest. Ja sam okončao osam, uskoro će biti devet“, dodao je.
Sve to dolazi nakon što je čitač s usana otkrio Trumpovo bijesno tročlano pitanje upućeno Melaniji dok je, navodno, doživio slom živaca u helikopteru Marine One.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas