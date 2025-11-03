VIDEO / Trump usred intervjua izvadio ispis objave s društvenih mreža, nevjerojatno je što tvrdi

Primjerice, sukob između Demokratske Republike Kongo i Ruande – koji, kako predsjednik tvrdi, više ne postoji – ponovno je eskalirao nakon što su obje strane, unatoč američkom mirovnom sporazumu iz lipnja, međusobno optužile jedna drugu za napade i gomilanje trupa.

Slično tome, jedan od „ratova“ koje Trump tvrdi da je okončao bio je spor između Egipta i Etiopije oko Velike etiopske renesansne brane (GERD) na Nilu. Taj sukob nikada nije prerastao u otvoreno nasilje, niti je potpisan ikakav mirovni sporazum, iako Trump tvrdi da bi do rata došlo da on nije posredovao i „sklopio dogovor“.