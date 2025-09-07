VIDEO / Ukrajinci opet napali ključni ruski naftovod Družba

Ukrajina je napala naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku, nanijevši "opsežnu štetu od požara", rekao je zapovjednik postrojbe bespilotnih letjelica Robert Brovdi, u nedjelju putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Tranzitni naftovod opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku, koje nastavljaju kupovati energente od Rusije, čak i nakon što su druge zemlje Europske unije prekinule veze nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Kijev tvrdi da njegovi napadi na ruske energetske ciljeve, kao odgovor na kontinuirane napade Moskve na Ukrajinu, imaju cilj potkopati ukupne ratne napore protivnika.
🔥 Ukrainian forces hit the “Druzhba” pipeline again — right after Zelensky’s meeting with Fico, who had asked not to bomb it— NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025
According to Robert “Madyar” Brovdi, commander of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, a control station in Russia’s Bryansk region was damaged. The… pic.twitter.com/fym1q73YD2
Isporuke nafte objema zemljama nekoliko su puta prekinute proteklih tjedana ukrajinskim napadima na naftovod, koji ide iz Rusije preko Ukrajine do Slovačke.
