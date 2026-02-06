Visoki ulozi u Omanu: Hoće li se smanjiti napetosti između Irana i SAD-a?

Iranski diplomatski izvor rekao je Reutersu da svaka "prisutnost CENTCOM-a (Središnjeg zapovjedništva SAD-a) ili bilo kojeg regionalnog vojnog dužnosnika u razgovorima može ugroziti proces neizravnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država" u Omanu. Iran je izjavio da želi da ministar vanjskih poslova Abas Arakči i američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff razgovaraju samo o nuklearnom pitanju u glavnom gradu Omana, Muscatu. Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, koji je pomogao posredovati u pregovorima o prekidu vatre u Gazi, također bi trebao sudjelovati u razgovorima.