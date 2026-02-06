oživljavanje diplomacije
Visoki ulozi u Omanu: Hoće li se smanjiti napetosti između Irana i SAD-a?
Iran i Sjedinjene Države pokrenuli su u petak pregovore s visokim ulozima uz posredovanje Omana kako bi pokušali prevladati velike razlike oko teheranskog nuklearnog programa, ali spor oko proširenja dnevnog reda riskira da poremeti diplomaciju i izazove novi sukob na Bliskom istoku.
Iranski dužnosnik rekao je Reutersu da razgovori nisu službeno započeli, iako su iranski zahtjevi preneseni SAD-u putem Omana. Dužnosnik je rekao da bi neizravni pregovori trebali započeti nakon sastanka između glavnog američkog pregovarača i omanskog ministra vanjskih poslova. Prethodni iransko-američki razgovori usvojili su pristup shuttle diplomacije.
Novinska agencija Associated Press izvijestila je ranije danas da je konvoj za koji se vjeruje da prevozi američke dužnosnike napustio mjesto održavanja pregovora u Muscatu, prenosi The Guardian.
Dok su obje strane naznačile spremnost za oživljavanje diplomacije zbog dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, Washington želi proširiti razgovore kako bi obuhvatili iranske balističke projektile, podršku oružanim skupinama u regiji i "postupanje s vlastitim narodom", rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.
Iranski diplomatski izvor rekao je Reutersu da svaka "prisutnost CENTCOM-a (Središnjeg zapovjedništva SAD-a) ili bilo kojeg regionalnog vojnog dužnosnika u razgovorima može ugroziti proces neizravnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država" u Omanu. Iran je izjavio da želi da ministar vanjskih poslova Abas Arakči i američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff razgovaraju samo o nuklearnom pitanju u glavnom gradu Omana, Muscatu. Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, koji je pomogao posredovati u pregovorima o prekidu vatre u Gazi, također bi trebao sudjelovati u razgovorima.
Teheransko klerikalno vodstvo i dalje je duboko zabrinuto da bi Trump i mogao provesti svoje prijetnje napadom na Iran nakon vojnog gomilanja američke mornarice u blizini Irana.
U lipnju je SAD napao iranske nuklearne ciljeve, pridruživši se završnoj fazi 12-dnevne izraelske kampanje bombardiranja. Teheran je od tada izjavio da je njegov rad na obogaćivanju urana zaustavljen.
Jačanje američke mornarice, koje je Trump nazvao masovnom "armadom", uslijedilo je nakon krvavog vladinog gušenja prosvjeda diljem zemlje u Iranu prošlog mjeseca, pojačavajući napetosti između Washingtona i Teherana.
Trump je upozorio da će se vjerojatno dogoditi "loše stvari" ako se ne postigne dogovor, povećavajući pritisak na Islamsku Republiku u zastoju koji je doveo do međusobnih prijetnji zračnim napadima.
"Dok se ovi pregovori odvijaju, podsjetila bih iranski režim da predsjednik ima mnogo mogućnosti na raspolaganju, osim diplomacije, kao vrhovni zapovjednik najmoćnije vojske u povijesti svijeta", rekla je u četvrtak novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
Svjetske sile i države regije strahuju da bi prekid pregovora doveo do još jednog sukoba između Sjedinjenih Država i Irana koji bi se mogao proširiti na ostatak regije bogate naftom.
Iran je obećao oštar odgovor na svaki vojni udar i upozorio susjedne zemlje Perzijskog zaljeva koje u toj naftom bogatoj regiji imaju američke baze da bi se mogle naći na meti napada. Iran ima jednu od najvećih zaliha balističkih projektila na Bliskom istoku.
