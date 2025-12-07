Vojna Služba u Njemačkoj: Ovako izgleda obvezni upitnik za 18-godišnjake

Počevši od siječnja 2026., svi 18-godišnji muškarci rođeni 2008. morat će proći liječnički pregled za novačenje. Prije toga moraju ispuniti upitnik osmišljen kako bi pružio početne informacije o njihovoj sposobnosti za vojnu službu. Sudjelovanje u liječničkom pregledu i upitniku ostaje dobrovoljno za žene, piše Fenix magazin.