Vojna Služba u Njemačkoj: Ovako izgleda obvezni upitnik za 18-godišnjake

N1 Info
07. pro. 2025. 13:12
Njemački parlament – Bundestag u petak je odobrio zakon kojim se reformira sustav vojne službe u zemlji, uvodeći obvezne liječničke preglede za mladiće, a istovremeno zadržava dobrovoljno novačenje.

Počevši od siječnja 2026., svi 18-godišnji muškarci rođeni 2008. morat će proći liječnički pregled za novačenje. Prije toga moraju ispuniti upitnik osmišljen kako bi pružio početne informacije o njihovoj sposobnosti za vojnu službu. Sudjelovanje u liječničkom pregledu i upitniku ostaje dobrovoljno za žene, piše Fenix magazin.

Očekuje se da će upitnik, kojim se procjenjuje interes za služenje u njemačkim oružanim snagama (Bundeswehr), trajati samo nekoliko minuta, pišu njemački mediji.

Ovako izgleda upitnik za mladiće

Ovom reformom vlada pod kancelarom Friedrichom Merzom (CDU) odgovara na nedostatak osoblja u Bundeswehru i usredotočuje se na rano informiranje mladih o mogućnostima vojne službe.

Prema pisanju njemačkih medija, u upitniku će se, između ostalog, tražiti sljedeći podaci:

Spol

Bračni status

Državljanstvo

Interes za vojnu službu

Visina i težina

Postojeći teški invaliditet ili ekvivalentan status

Tjelesna spremnost i sportske aktivnosti

Ostale kvalifikacije poput znanja stranih jezika ili znanja programiranja

Muškarci koji ne ispune upitnik ili daju lažne podatke suočavaju se s novčanom kaznom.

Ministarstvo obrane ima za cilj proširiti Bundeswehr na oko 270.000 aktivnih vojnika do 2035. To bi zahtijevalo oko 20 000 novih regruta svake godine.

Njemačka je ukinula obveznu vojnu službu 2011., prešavši na potpuno dobrovoljne profesionalne snage.

Teme
Vojni rok Vojni rok u Njemačkoj

