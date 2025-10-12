Oglas

Klan Dughmush

Žestok obračun Hamasa i obiteljskog klana u Gazi, 27 mrtvih

author
N1 Info
|
12. lis. 2025. 20:32
Gaza
Ramadan Abed / REUTERS

Najmanje 27 ljudi ubijeno je u žestokim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih članova obitelji Dughmush u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutarnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Oglas

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmijenili su vatru s militantima u blizini jordanske bolnice u gradu Gazi, piše BBC

Svjedoci su rekli da su, prema riječima visokog dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova kojim upravlja Hamas, sigurnosne jedinice opkolile naoružanu miliciju unutar grada i upustile se u teške borbe kako bi pritvorile njezine članove.

Ministarstvo je priopćilo da je osam pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno u onome što je opisalo kao "oružani napad milicije". Lokalni medicinski izvori naveli su da je 19 članova klana Dughmush ubijeno, zajedno s osam boraca Hamasa, od početka borbi jučer.

Povijest napetih odnosa između Hamasa i klana

Očevici su ispričali da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hawa nakon što su se snage Hamasa od više od 300 boraca pomaknule kako bi upale u stambeni blok u kojem su se ukopali naoružani pripadnici obitelji Dughmush.

Obitelj Dughmush, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose s Hamasom, a njezini naoružani članovi sukobili su se s tom skupinom u nekoliko navrata u prošlosti. Obje strane razmjenjivale su optužbe o tome tko je odgovoran za izazivanje sukoba.

Hamas je rekao da su naoružani pripadnici Dughmusha ubili dvojicu njihovih boraca i ranili pet drugih, što je potaknulo skupinu da pokrene operaciju protiv njih.

Međutim, izvor iz obitelji Dughmush kazao je lokalnim medijima da su snage Hamasa došle do zgrade koja je nekoć služila kao jordanska bolnica, gdje se obitelj sklonila nakon što su im domovi u naselju al-Sabra uništeni u nedavnom izraelskom napadu. Izvor tvrdi da je Hamas pokušao istjerati obitelj iz zgrade kako bi tamo uspostavio novu bazu za svoje snage.

Teme
gaza hamas palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ