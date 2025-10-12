Žestok obračun Hamasa i obiteljskog klana u Gazi, 27 mrtvih

Najmanje 27 ljudi ubijeno je u žestokim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih članova obitelji Dughmush u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutarnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.
Oglas
Svjedoci su rekli da su, prema riječima visokog dužnosnika Ministarstva unutarnjih poslova kojim upravlja Hamas, sigurnosne jedinice opkolile naoružanu miliciju unutar grada i upustile se u teške borbe kako bi pritvorile njezine članove.
Ministarstvo je priopćilo da je osam pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno u onome što je opisalo kao "oružani napad milicije". Lokalni medicinski izvori naveli su da je 19 članova klana Dughmush ubijeno, zajedno s osam boraca Hamasa, od početka borbi jučer.
Povijest napetih odnosa između Hamasa i klana
Očevici su ispričali da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hawa nakon što su se snage Hamasa od više od 300 boraca pomaknule kako bi upale u stambeni blok u kojem su se ukopali naoružani pripadnici obitelji Dughmush.
Obitelj Dughmush, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose s Hamasom, a njezini naoružani članovi sukobili su se s tom skupinom u nekoliko navrata u prošlosti. Obje strane razmjenjivale su optužbe o tome tko je odgovoran za izazivanje sukoba.
Hamas je rekao da su naoružani pripadnici Dughmusha ubili dvojicu njihovih boraca i ranili pet drugih, što je potaknulo skupinu da pokrene operaciju protiv njih.
Međutim, izvor iz obitelji Dughmush kazao je lokalnim medijima da su snage Hamasa došle do zgrade koja je nekoć služila kao jordanska bolnica, gdje se obitelj sklonila nakon što su im domovi u naselju al-Sabra uništeni u nedavnom izraelskom napadu. Izvor tvrdi da je Hamas pokušao istjerati obitelj iz zgrade kako bi tamo uspostavio novu bazu za svoje snage.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas