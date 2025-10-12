Žestok obračun Hamasa i obiteljskog klana u Gazi, 27 mrtvih

Međutim, izvor iz obitelji Dughmush kazao je lokalnim medijima da su snage Hamasa došle do zgrade koja je nekoć služila kao jordanska bolnica, gdje se obitelj sklonila nakon što su im domovi u naselju al-Sabra uništeni u nedavnom izraelskom napadu. Izvor tvrdi da je Hamas pokušao istjerati obitelj iz zgrade kako bi tamo uspostavio novu bazu za svoje snage.