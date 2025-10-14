Hamas pogubljuje ljude dok uvodi red u Gazi

Ramadan Abed / REUTERS

Izvješća o osobama koje je pogubio palestinski militantni pokret Hamas i ona o razmjeni vatre sa suparničkim snagama raširila su nemir u utorak u Pojasu Gaze i drugdje, samo dan nakon što je potpisan teško izboreni sporazum o prekidu vatre s Izraelom.

Videosnimka objavljena na X-u navodno prikazuje grupno pogubljenje oko osam ljudi na trgu u mjestu južno od grada Gaze, dok je događaj okružen velikom gomilom promatrača.

Očevici su telefonom rekli njemačkoj agenciji dpa da je Hamas optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom.

Autentičnost videosnimke i izvješća još nisu mogla biti neovisno provjerena.

Nije poznato kako Hamas odabire koga će pogubiti, budući da ne postoje pravična suđenja, ističe dpa. Na videozapisima neke od žrtava očito su mučene prije pogubljenja, no autentičnost snimki još nije provjerena.

Prema još nepotvrđenim izvješćima, održano je prijeko suđenje u kojima su pripadnici sigurnosnog aparata Hamasa izrekli smrtne kazne.

Nakon djelomičnog povlačenja izraelske vojske prošlog tjedna i početka primirja u petak poslijepodne, pojavila su se i izvješća o pucnjavama između jedinica Hamasa i suparničkih bandi. Razne strane navode i nekoliko desetaka smrtnih slučajeva.

Mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, također trebala odreći svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi.

No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red, piše agencija.

Prema Trumpovim riječima, SAD je dopustio Hamasu privremenu upotrebu oružja. Trump je novinarima rekao da Hamas pokušava uspostaviti red nakon dvije godine rata.