stravičan slučaj

Zapalio se s brod s izbjeglicama: Poginulo 50 sudanskih izbjeglica

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 17:28
SUDAN-CONFLICT-RELIGION-ISLAM-EID
AFP

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavila je u utorak da je najmanje 50 ljudi poginulo nakon što se brod sa 75 sudanskih izbjeglica zapalio kod libijske obale u nedjelju.

Libija kao tranzitna ruta

IOM je izjavio da je pružio medicinsku pomoć preživjelima.

Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Europu preko Mediterana od pada diktatora Moamera Gadafija 2011. godine tijekom ustanka koji je podržao NATO.

Ove godine u Libiji je boravilo više od 860 tisuća migranata iz 44 države, prema podacima IOM-a.

Teme
IOM SUDAN izbjeglice međunarodna organizacija za migracije sudan sudanske izbjeglice

