Zelenski kaže da je spreman za mirovne pregovore. Isključio je samo dvije države

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman na mirovne pregovore bilo gdje osim u Rusiji i Bjelorusiji, ali je naglasio da ukrajinske snage „neće napraviti nijedan korak unatrag“ niti će predati teritorij.
Volodimir Zelenski također je istaknuo da Ukrajini treba europska financijska potpora kako bi mogla nastaviti borbu protiv ruskih snaga još dvije do tri godine, budući da je plan EU-a o korištenju zamrznute ruske imovine za tu svrhu blokiran zbog protivljenja Belgije, prenosi Guardian.
„To sam ponovno naglasio svim europskim čelnicima. Rekao sam im da nećemo ratovati desetljećima, ali morate pokazati da neko vrijeme možete osigurati stabilnu financijsku potporu Ukrajini“, izjavio je ukrajinski predsjednik u jutros objavljenim komentarima.
Vrijeme ove izjave vjerojatno nije slučajno: belgijski premijer Bart de Wever, koji se suočava s domaćim pritiscima zbog nacrta državnog proračuna, danas bi se trebao sastati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, a pitanje Ukrajine zasigurno će biti dio njihovih razgovora.
Zasebno, Zelenski je pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da pojača pritisak na kineskog čelnika Xi Jinpinga kako bi smanjio svoju potporu Rusiji tijekom njihova sastanka ovog tjedna.
„Mislim da bi to mogao biti jedan od [Trumpovih] snažnih poteza, osobito ako je Kina, nakon ovog odlučnog koraka sa sankcijama, spremna smanjiti uvoz iz Rusije“, rekao je novinarima.
No jedan europski čelnik, koji se smatra glavnim kandidatom za domaćina budućih pregovora između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, izrazio je nezadovoljstvo sve većim američkim pritiskom na Rusiju.
Mađarski premijer Viktor Orbán rekao je talijanskim novinarima u Vatikanu da smatra kako su Trumpove sankcije protiv ruskih naftnih kompanija pogrešne iz mađarske perspektive, jer bi mogle dovesti do porasta cijena energije.
Očekivano, čini se da je u svom stajalištu prilično usamljen – finski ministar obrane Antti Hakkanen pohvalio je nove sankcije, nazvavši ih snažnim znakom odlučnosti američkog predsjednika u suprotstavljanju trogodišnjem ratu koji vodi Vladimir Putin.
O toj će se temi, bez sumnje, još raspravljati danas, kada se nordijski čelnici sastaju u Stockholmu, gdje će im se pridružiti i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajina će svakako biti jedna od glavnih točaka razgovora.
