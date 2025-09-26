Zelenski na tajnom sastanku od Trumpa: Evo što je tražio od američkog predsjednika

Zelenski je američkom predsjedniku pojasnio kako bi taj visokotehnološki oružani sustav mogao prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina na mirovne pregovore.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od Donalda Trumpa isporuku projektila Tomahawk na sastanku održanom iza zatvorenih vrata, piše The Telegraph, a prenosi Index.
Zelenski je američkom predsjedniku pojasnio kako bi taj visokotehnološki oružani sustav mogao prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina na mirovne pregovore.
Više izvora potvrdilo je da je zahtjev iznesen tijekom, kako se navodi, iznimno pozitivnog sastanka dvojice čelnika održanog na marginama Ujedinjenih naroda.
Trumpov pozitivan signal
U intervjuu nakon sastanka, Zelenski je izjavio kako je Trump bio sklon njegovom apelu za krstareće projektile dugog dometa, koji bi Moskvu stavili unutar dometa ukrajinskih napada. Istovremeno, diplomatski izvori navode da je američki državni tajnik Marco Rubio poručio europskim kolegama da Trumpovu promjenu tona prema Ukrajini treba promatrati "što je moguće pozitivnije". Rubio je također prenio da je američki predsjednik "stvarno ljut" na Putina jer ignorira njegove pokušaje da okonča rat koji traje već tri i pol godine.
Oružje koje mijenja pravila igre
Ipak, još uvijek je neizvjesno hoće li pokušaji Zelenskog da osigura projektile Tomahawk biti uspješni. S dometom do 2400 kilometara i bojnom glavom od 450 kilograma, ovaj krstareći projektil daleko je učinkovitiji od bilo kojeg sličnog oružja dugog dometa koje su zapadni saveznici dosad donirali Kijevu. Bivši američki predsjednik Joe Biden odbio je sličan zahtjev, koji je bio dio "Plana pobjede" u 10 točaka što ga je Zelenski predstavio na kraju Bidenovog mandata.
Tada se smatralo da je isporuka takvih projektila prerizična jer bi mogli gađati ciljeve u Moskvi i potencijalno eskalirati sukob. No, kao znak rastućeg optimizma, Zelenski je za novinsku agenciju Axios otkrio da mu je Trump tijekom sastanka rekao: "radit ćemo na tome".
Uvjeti za napade na ruski teritorij
Trump je prethodno posredovao u dogovoru s europskim vladama da financiraju sve isporuke američkog oružja Ukrajini. Ukrajinski predsjednik izjavio je da bi njegove oružane snage, ako dobiju to oružje, kao jednu od opcija razmatrale i ciljeve poput Kremlja. Zelenski tvrdi da Kijev ima prešutnu Trumpovu podršku za dalekometne udare unutar Rusije, sve dok Moskva izvodi slične napade na ukrajinsku infrastrukturu. "Ako napadnu našu energiju, predsjednik Trump podržava da možemo odgovoriti na energiju", rekao je.
