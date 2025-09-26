Zelenski na tajnom sastanku od Trumpa: Evo što je tražio od američkog predsjednika

Ipak, još uvijek je neizvjesno hoće li pokušaji Zelenskog da osigura projektile Tomahawk biti uspješni. S dometom do 2400 kilometara i bojnom glavom od 450 kilograma, ovaj krstareći projektil daleko je učinkovitiji od bilo kojeg sličnog oružja dugog dometa koje su zapadni saveznici dosad donirali Kijevu. Bivši američki predsjednik Joe Biden odbio je sličan zahtjev, koji je bio dio "Plana pobjede" u 10 točaka što ga je Zelenski predstavio na kraju Bidenovog mandata.