Angola posthumno odlikovala Tita Ordenom časti

Titu posthumno dodijeljen Orden časti
Angolski predsjednik João Manuel Lorenzo posthumno je odlikovao bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Ordenom časti Republike Angole.
Tijekom svoje političke karijere, Tito je snažno podržavao pokrete za oslobođenje afričkih zemalja od kolonijalne vlasti. Jugoslavija je također igrala važnu ulogu u podršci antikolonijalnim borbama diljem kontinenta u okviru Pokreta nesvrstanih.
Orden časti Republike Angole jedno je od najviših državnih priznanja, koje se dodjeljuje pojedincima i institucijama za iznimne zasluge u područjima mira, solidarnosti i nacionalnog razvoja, izvještava N1 Srbija.
