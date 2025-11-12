Oglas

predsjednik manuel lorenzo

Angola posthumno odlikovala Tita Ordenom časti

author
N1 Slovenija
|
12. stu. 2025. 13:15
In this picture taken on October 25, 1977 Yugoslav leader Josip Broz Tito (R) has his cufflinks adjusted by his third wife Jovanka Broz. AFP PHOTO (Photo by AFP)
AFP

Predsjednik Angole posthumno je odlikovao bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

Oglas

Titu posthumno dodijeljen Orden časti

Angolski predsjednik João Manuel Lorenzo posthumno je odlikovao bivšeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Ordenom časti Republike Angole.

Tijekom svoje političke karijere, Tito je snažno podržavao pokrete za oslobođenje afričkih zemalja od kolonijalne vlasti. Jugoslavija je također igrala važnu ulogu u podršci antikolonijalnim borbama diljem kontinenta u okviru Pokreta nesvrstanih.

Orden časti Republike Angole jedno je od najviših državnih priznanja, koje se dodjeljuje pojedincima i institucijama za iznimne zasluge u područjima mira, solidarnosti i nacionalnog razvoja, izvještava N1 Srbija.

Teme
josip broz tita pokret nesvrstanih predsjednik angole

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ