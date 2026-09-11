APN zaprimio gotovo 7500 zahtjeva za povrat poreza

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je 6.249, a odobreno je njih 4.881. Na dopunu dokumentacije upućeno je 268 zahtjeva, dok je 1.101 zahtjev odbijen zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Od ukupnog broja odbijenih zahtjeva, odbačeno je 310 jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne cijene.