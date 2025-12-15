Tvrtka zadužena za održavanje šibenskog groblja objavila je snimku na društvenim mrežama na kojoj se vidi automobil koji vozi između grobova.
Oglas
"Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovati, autom kroz groblje između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke registracijske oznake, mislim da ovo nije Nijemac nego neki naš. U svakom slučaju nadležnima će biti proslijeđen video i snimka", napisali su na Facebooku iz tvrtke Čempres, koja je zadužena za održavanje groblja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas