"Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo jučer je za ne povjerovati, autom kroz groblje između grobova gdje ni mrtvačka kolica ne ulaze. Sreća da niti jedan grob nije oštećen, a moglo je biti svega nepoželjnoga. Iako su njemačke registracijske oznake, mislim da ovo nije Nijemac nego neki naš. U svakom slučaju nadležnima će biti proslijeđen video i snimka", napisali su na Facebooku iz tvrtke Čempres, koja je zadužena za održavanje groblja.