Bačić o mogućem kašnjenju izbora ustavnih sudaca: "Neće pasti nebo na Zemlju"

Iznoseći brojne pozitivne gospodarske podatke, Bačić je rekao kako će u jesenskim mjerama voditi računa da imamo visok rast inflacije. "Moramo raditi sve da suzbijemo inflaciju i u tom smislu ćemo voditi se mišlju kada budemo pripremali paket", rekao je. Istaknuo je i da će nastojati naći "kalibrirane mjere" kako s jedne strane ne bi povećali inflaciju ali s druge strane da prepoznaju sugrađane kojima treba pomoći u životnim potrebama.