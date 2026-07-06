Božinović: Pripadnici ATJ Lučko su u Parizu, kreću s pripremama za mimohod

''Ja sam već javno kazao da mislim da je vojska trebala biti tamo, hrvatski vojnici su sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina je ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu MUP-a. a o svim ovim pitanjima ćemo razgovarati', rekao je Božinović na pitanje hoće li načelnik Kundid snositi posljedice.