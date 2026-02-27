Branko Borković naletio na pješaka: "Dijete je udarilo u moj automobil"

Branko Borković "Mladi Jastreb", nekadašnji zapovjednik obrane Vukovara, sinoć je imao nezgodu u prometu.
Naime, kako su nam potvrdili iz policije oko 19 sati zaprimljena je dojava o naletu automobila na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu, doznaje 24sata.
Bez navođenja identiteta, iz policije su rekli da se vozač (64) automobilom zagrebačkih registracija kretao Oborovskom ulicom u smjeru sjevera, gdje je potom naletio na maloljetnog pješaka na zebri.
"Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka", kazali su iz policije.
Iako je na terenu bila Hitna pomoć, iz policije kažu kako nije bilo ozlijeđenih te da Borković, prema zasad dostupnim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.
"Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Ljudi kao ljudi, dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja", izjavio je Borković za 24sata.
Iz policije su rekli kako će protiv vozača podnijeti obavezni prekršajni nalog.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
