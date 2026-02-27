Branko Borković naletio na pješaka: "Dijete je udarilo u moj automobil"

"Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Ljudi kao ljudi, dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja", izjavio je Borković za 24sata.