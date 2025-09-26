VIDEO / Dramatična snimka iz Istre: Muškarac s puškom zaustavljao vozila, jedan ga udario i srušio na cestu

Policijski službenici nad muškarcem provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja.
Dramatična snimka stiže iz Poreča, gdje je muškarac s puškom u ruci zaustavljao vozače na cesti, a jedan ga je udario automobilom i srušio na cestu.
Istarska policija izvijestila je kako je dobila dojavu građana u četvrtak oko 21:15 da nepoznata muška osoba na ulici zaustavlja vozila uz uporabu vatrenog oružja u Ulici Rajka Stipe u Poreču.
Izašli su na teren te uhitili 40-godišnjaka i oduzeli mu oružje. Međutim, ispostavilo se da je riječ o oružju D kategorije, konkretno pušci za airsoft.
Nad muškarcem se provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja.
Snimku incidenta objavio je portal Istarski.hr.
