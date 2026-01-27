Državno odvjetništvo provodi istragu protiv trojke zbog utaje poreza: Osumnjičen i Lukša Jakobušić?

Jakobušić, Dumančić i Kržić osumnjičeni su da kao čelni ljudi kluba pojedine zaposlenike nisu prijavili, dok su ostalima dogovorili isplatu dijela plaće preko računa, a dijela u gotovini, na što nije obračunat i plaćen porez i prirez u iznosu od 462.503,69 eura, niti je plaćen doprinos za mirovinsko (444.469,31 eura) i zdravstveno osiguranje (376.211,83 eura). Državni proračun tako su ukupno oštetili za 1,28 milijuna eura.