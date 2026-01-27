Državno odvjetništvo provodi istragu protiv trojke zbog utaje poreza: Osumnjičen i Lukša Jakobušić?

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku objavilo je u utorak da provodi istragu protiv tri hrvatska državljana zbog kaznenih djela utaje poreza ili carine te neisplate plaća, a neslužbeno se doznaje da je riječ o bivšem predsjedniku Vaterpolskog kluba Jug Lukši Jakobušiću, trenutnom predsjedniku Tomislavu Dumančiću i sportskom direktoru Ognjenu Kržiću.
Oglas
Kaznenu prijavu protiv njih trojice ODO u Dubrovniku zaprimilo je još u listopadu 2022. godine, a provedeni izvidi rezultirali su pokretanjem istrage koja se odnosi na razdoblje od 30. lipnja 2015. do siječnja 2022. godine.
Jakobušić, Dumančić i Kržić osumnjičeni su da kao čelni ljudi kluba pojedine zaposlenike nisu prijavili, dok su ostalima dogovorili isplatu dijela plaće preko računa, a dijela u gotovini, na što nije obračunat i plaćen porez i prirez u iznosu od 462.503,69 eura, niti je plaćen doprinos za mirovinsko (444.469,31 eura) i zdravstveno osiguranje (376.211,83 eura). Državni proračun tako su ukupno oštetili za 1,28 milijuna eura.
Lukša Jakobušić bio je predsjednik Vaterpolskog kluba Jug od 2013. do 2017. godine, kada ga je naslijedio Tomislav Dumančić. Dumančić je prošle godine izabran u još jedan četverogodišnji mandat do 2029. godine. Ognjen Kržić sportski je direktor od 2012. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas