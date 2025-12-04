Europska komisija odobrila plan reformi za BiH, može dobiti 976 milijuna eura

Zbog tog kašnjenja Europska komisija je tijekom ljeta već oduzela BiH 108,5 milijuna eura iz ukupnog paketa pomoći koji je trebao iznositi nešto više od milijardu eura bespovratnih sredstava i povoljnih zajmova namijenjenih infrastrukturnim i gospodarskim projektima koji bi ubrzali povezivanje država regije i na taj ih način pripremile za članstvo u EU.