FOTO / Održavaju se Trnjanski kresovi: Brojni policajci na nasipu, bilježe se prvi incidenti

Na Savskom nasipu u Zagrebu od 14 sati održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježavaju Dan pobjede nad fašizmom, oslobođenje Zagreba 1945. godine i poraz ustaškog režima. Ovogodišnje izdanje prati pojačano osiguranje i političke napetosti, a tijekom poslijepodneva na mjesto događaja stigla je i manja skupina prosvjednika.
Trnjanski kresovi proglašeni su događajem pojačanog sigurnosnog rizika jer se održavaju paralelno s još dva velika događanja u Zagrebu. Manifestaciju organizira Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, Gradske skupštine i Vijeća gradske četvrti Trnje.
Paljenje kresova posljednjih godina izaziva političke prijepore, piše tportal. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uoči ovogodišnje manifestacije zatražio je od Grada Zagreba da povuče pokroviteljstvo i otkaže događaj, na što mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio da je tradicija obnovljena još 2014., prije njegova mandata.
Na Trnjanskim kresovima održava se i protuprosvjed raznih skupina, a ondje je s nekolicinom svojih pristaša stigao Dražen Keleminec, predsjednik stranke "Autohtona – Hrvatska stranka prava". Nakon Dražena Keleminca, na prosvjed protiv Trnjanskih kresova stiglo je još nekoliko desetak prosvjednika. Sudionici Trnjanskih kresova došli su pred njih te počeli bubnjati i skandirati: "Malo vas je, malo vas je, ustaše!"
Između sudionika i prosvjednika nalazi se ograda i policija. Dnevnik Nove TV piše da je situacija na terenu napeta.
"S jedne su strane prosvjednici koji traže da se Trnjanski kresovi prestanu održavati, a s druge oni koji misle da se sve treba nastaviti. Policija cijeli događaj snima i snimke će se detaljno analizirati", napomenuli su.
Stigli i DP-ovci. Josić: Ne volim kad netko veliča JNA
Protiv manifestacije je i vladajući Domovinski pokret (DP), čiji su članovi najavili da će oko 17 sati doći kod Mosta sloboda i iskazati neslaganje s paljenjem krijesova. Članovi DP-a predvođeni saborskim zastupnikom Tomislavom Josićem došli su na savski nasip, javlja Index.
"Ja sam 1991. borio protiv JNA i ne volim kad netko veliča JNA", poručio je Josić.
Privedena jedna osoba
Zabilježen je i novi incident, piše Jutarnji. "Uhitili su nam frendicu jer je pokušala proći. Moguće da je nešto rekla, ali ne znam što se dogodilo", govori u šoku dvojac čiju je prijateljicu odvela policija.
