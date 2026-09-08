Geografkinja o mikroplastici kod Gospića: "Krš je poput sive kutije, o njemu vrlo malo znamo"

Samim vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno je da zapravo je utjecaj lokalan ukoliko ne dođe do poplave. I to je taj kritični trenutak u kojem možemo nešto kontrolirati, osim kad dođe poplava gdje više ne možemo sanirati niti pratiti same posljedice jer to je otvoreni vodonosnik, što znači da sve ono što pada na površinu, kiša se slijeva prema rijeci Dravi, a kad dođe poplava, izlije se iz korita rijeke i poplava sa sobom odnese sve ono što se nalazi na odlagalištu pa tako i potencijalne opasnosti koje su detektirane nalazom Geotehničkog fakulteta", rekla je.