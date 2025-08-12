Glavni vatrogasni zapovjednik: Samo danas u Hrvatskoj bilo više od 25 požara

U usporedbi s nekim zemljama jugoistočne Europe, vidimo da tamo često nema dovoljno vatrogasaca ni organiziranosti. Hrvatska redovito šalje pomoć - kanadere smo poslali u Izrael, Albaniju, BiH, a danas i u Crnu Goru. Naši piloti i zračne snage, za koje tvrdim da su među najboljima na svijetu, odradili su vrhunski posao. Danas su otišli u Crnu Goru i već su se vratili, a vratio se i kanader iz Albanije", potvrdio je.