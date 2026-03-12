Gori otpad u Jakuševečkoj ulici! Zagrepčani prijavili dim

Na teren su upućeni vatrogasci koji su započeli intervenciju kako bi požar stavili pod kontrolu
U Jakuševečkoj ulici 82 u Zagrebu jutros je izbio požar otpada na otvorenom prostoru, potvrdili su za Večernji iz Vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
Dojava je zaprimljena u 10.38 sati, nakon što su građani prijavili dim i vatru. Na teren su upućeni vatrogasci koji su započeli intervenciju kako bi požar stavili pod kontrolu.
