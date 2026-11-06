Tko će brinuti o onkološkim pacijentima? Zbog masovnog odlaska radiologa iz Vinogradske oglasilo se Povjerenstvo

"Klinika za tumore desetljećima je mjesto kojemu pacijenti i njihove obitelji dolaze s povjerenjem, često u najtežim životnim trenucima. Za čovjeka koji se suočava s malignom bolešću svaki pregled, svaka pretraga i svaki nalaz važan su korak u liječenju. Uz samu bolest dolaze strah, neizvjesnost i iščekivanje, a najmanje što pacijentima dugujemo jest sigurnost da će njihovo liječenje biti pravodobno i neprekinuto", naglašava Povjerenstvo.