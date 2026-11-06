Kadrovski kaos
Tko će brinuti o onkološkim pacijentima? Zbog masovnog odlaska radiologa iz Vinogradske oglasilo se Povjerenstvo
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba izrazilo je u petak ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenog odlaska osam radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice te od Uprave bolnice i nadležnih institucija očekuje da poduzmu sve potrebne mjere kako pacijenti ne bi osjetili posljedice.
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U reakciji na najavljeni odlazak osam radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice, među kojima je šest liječnika Klinike za tumore, Povjerenstvo naglašava da ne želi ulaziti u razloge kadrovskih odluka, postupke imenovanja niti međusobne odnose unutar bolnice te da je njegova "zadaća prije svega brinuti se o pravima i dobrobiti pacijenata, njihovoj sigurnosti te dostupnosti i kvaliteti zdravstvene skrbi".
"Klinika za tumore desetljećima je mjesto kojemu pacijenti i njihove obitelji dolaze s povjerenjem, često u najtežim životnim trenucima. Za čovjeka koji se suočava s malignom bolešću svaki pregled, svaka pretraga i svaki nalaz važan su korak u liječenju. Uz samu bolest dolaze strah, neizvjesnost i iščekivanje, a najmanje što pacijentima dugujemo jest sigurnost da će njihovo liječenje biti pravodobno i neprekinuto", naglašava Povjerenstvo.
Svjesni smo, dodaje se u priopćenju, da iza ove situacije stoje i liječnici, ljudi čije su znanje, iskustvo i predanost nezamjenjivi za kvalitetu zdravstvene skrbi - "njihov najavljeni odlazak razlog je za ozbiljnu zabrinutost, osobito u sustavu koji se već suočava s dugim listama čekanja i nedostatkom stručnog kadra".
Gradsko Povjerenstvo pozdravilo je "nastojanja da se pronađe rješenje" te očekuje "od Uprave bolnice i nadležnih institucija" da poduzmu sve potrebne mjere kako pacijenti ne bi osjetili posljedice te situacije, a kvaliteta i kontinuitet dijagnostike i liječenja ostali očuvani.
"Ne želimo dodatno uznemiravati pacijente, nego im poručiti da njihova zabrinutost mora biti prepoznata i da njihovi interesi moraju ostati na prvome mjestu. Jer na kraju, iza svakog nalaza, svakog termina i svake odluke stoji čovjek koji očekuje pomoć, sigurnost i nadu. To mora ostati najvažnije svima nama", poručuje Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba.
Iz KBC-a Sestre milosrdnice jučer su potvrdili da je osam specijalista radiologije podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa te da je dio liječnika izrazio nezadovoljstvo ponovnim izborom Dijane Zadravec na čelo Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.
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